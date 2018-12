Manuel Madrid trabaja en busca de la titularidad

Como si fuera un propósito para el próximo 2019, así lo ve el defensa central Manuel Madrid, quien en el cercano Clausura quiere ser titular en los Leones Negros, toda vez que desde que llegó al equipo para el Apertura 2017, no se ha podido afianzar en el puesto inicial del cuadro melenudo.

Tan sólo en el último torneo, el nacido en Chihuahua jugó seis partidos de los 15 en la Liga de Ascenso MX, por eso ahora en el Clausura 2019 busca pelear por el puesto con jugadores como Kristian Álvarez o Néstor Vidrio en la zaga central universitaria.

“Prácticamente todos los jugadores deben estar atentos. Como me puede tocar a mí, le puede tocar a otro, así es que todos tenemos que estar atentos porque se pueden dar lesiones, son juegos muy seguidos y hay que estar listos. Yo estoy en ese camino, trato de ganarme la titularidad en la pretemporada y ya no soltarla”, mencionó el defensa central.

Sabe que al equipo no llegarán jugadores de refuerzo, sin embargo eso no le importa al zaguero, ya que la disputa por el puesto será intensa.

“Yo me dedico a lo mío, venga o no venga gente. Yo trato de hacer lo mío y dar lo mejor en los entrenamientos para cuando se me presente la oportunidad, que vean que lo estoy haciendo bien y así seguir por el mismo camino”, dijo Manuel Madrid.

El siguiente partido amistoso de Leones Negros será en Tijuana el próximo domingo donde enfrentarán a los Xolos de la Liga MX.