Manuel Balda quiere más minutos en Atlas

Fue el primer refuerzo anunciado por Atlas ya perteneciente a Grupo Orlegi Sports, llegó con gran cartel, con la esperanza de ser un hombre clave en el esquema de Leandro Cufré, sin embargo Manuel Balda no ha podido cumplir con las expectativas, ya que las lesiones, la falta de ritmo y el desconocimiento del futbol mexicano le pasaron factura, y apenas el pasado martes completó un partido de 90 minutos, en el triunfo ante Zacatepec en la Copa MX.

“Muy importante en lo personal completar 90 minutos, era algo muy importante para mí y con esta victoria de local, es más importante aún”, dijo el mediocampista ecuatoriano.

Pues la verdad que sí estuvo muy padre el triunfo y todo pero ahora debemos pensar en el duelo ante @Xolos de este sábado. ��#LateConFuria ��⚫️ pic.twitter.com/FHLUjtjoyN — Atlas FC (@atlasfc) October 2, 2019

En días pasados, el timonel Leandro Damián Cufré dijo que no utilizaba a “Manu” Balda, ya que no podía completar partidos, ni en Copa, ni en el equipo Sub-20, por eso mismo no era llamado a concentración con el primer equipo que participa en la Liga; es por eso que el sudamericano aclaró que se trataba de una lesión de pantorrilla, la cual ya quedó en el olvido.

“Realmente la información no fue completa, yo tuve problemas físicos que hicieron que no pudiera estar los 90 minutos completos en diferentes partidos, pero gracias a Dios ya estoy totalmente adaptado y recuperado de las lesiones y ahora solo queda pensar en el futuro".

"Primeramente fue físico, tuve unas molestias en la pantorrilla que se fueron complicando poco a poco, pero ya dejamos totalmente atrás esa lesión y ahora quiero enfocarme en lo que sigue”, argumentó.

AJ