Mánager de Nadal descarta que el tenis sea rentable sin público

Carlos Costa, mánager del tenista español Rafael Nadal, aseguró que reanudar las actividades sin público en las gradas no es un negocio rentable para las partes involucradas en la realización de los torneos.

Sin embargo, explicó que esa solución también provoca intranquilidad en los jugadores, ya que incluso a puerta cerrada, tendrían que viajar por todo el mundo y ya en las competencias, comparten pelotas durante los partidos.

"No lo veo posible hasta que no haya una vacuna o, al menos, un medicamento que garantice protección al 70 por ciento de la sociedad. Jugar al tenis implica viajar, no es ir a una oficina y volver a casa", agregó en un programa de radio local.

El extenista mencionó que espera pronto el anuncio de la cancelación del Abierto de Estados Unidos, pues no cree que los directivos mantengan el compromiso de organizar un torneo con 30 mil personas involucradas cuando la crisis por COVID-19 aún luce complicada.

Horas después del anuncio de la creación de un programa de apoyo económico para los tenistas más afectados por la pandemia, el cofundador de la Academia Rafa Nadal lamentó que los deportistas en general no puedan seguir con las actividades que les generan ingresos.

Costa retomó las recientes declaraciones de Nadal, quien se quejó por no realizar un entrenamiento completo durante el confinamiento; pues las diferencias entre la situación actual y la normalidadm, incluso hay una gran posibilidad de que los tenistas se lesionen.

"Entiendo porque hay una diferencia entre competir y entrenar, ¿por qué no puede entrenar si es su trabajo? Van a venir las lesiones, hay que seguir pegándole a la pelota. Es un hábito que llevas haciendo tantos años que, cuando dejas de hacerlo, se resienten las articulaciones", sentenció.

AJ