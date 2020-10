MLB: Los cinco puntos que debes saber sobre la Serie Mundial

Los inspirados Rays de Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles subirán este martes el telón de la Serie Mundial 2020 de las Grandes Ligas de béisbol en su edición 116, tras una insólita temporada recortada de 162 a 60 juegos por el coronavirus, y estos son cinco puntos de conversación a medida que se desarrolla el "Clásico de otoño", el primero de la era del coronavirus.

Las nuevas reglas de la temporada COVID-19

Después de meses de disputas entre la MLB y la asociación de jugadores, el 23 de julio comenzó una temporada regular acortada, de 162 juegos a 60, con una lista de partidos regional y algunos cambios en las reglas, pero los fanáticos no tuvieron ingreso a los estadios. Todos los juegos se realizaron con un bateador designado, una regla que generalmente se aplica en la Liga Americana, pero no en la Liga Nacional.

Los juegos empatados después de nueve entradas contarían con un corredor en la segunda base al comienzo de cada entrada posterior, aunque esta regla no se aplicó a la postemporada, que a su vez se expandió masivamente de 10 a 16 equipos clasificados. A los jugadores se les permitió optar por no participar en la temporada por motivos de salud, y anticipando la probabilidad de que las pruebas de COVID-19 descartaran a los jugadores con poca antelación, a los equipos se les permitió llevar un "escuadrón de taxis" de reservas a los partidos fuera de casa, mientras que los entrenadores usaban máscaras y equipos instruidos para mantener el distanciamiento social.

Tampa, la nueva capital del deporte

Estereotipado como un remanso de Florida, Tampa rara vez ha aparecido en grandes titulares en el mundo deportivo de Estados Unidos. La única visita al Super Bowl de los Tampa Bay Buccaneers fue en 2002, aunque la imagen del propietario Malcolm Glazer con el trofeo de la NFL se volvió familiar cuando su familia compró al Manchester United el año siguiente.

En marzo de 2020, los Buccaneers encabezaron todos los boletines cuando firmaron al legendario mariscal de campo Tom Brady, cuyo ex compañero de equipo de los New England Patriots, Rob Gronkowski, salió de su retiro para unirse a él. Para no quedarse atrás, los Tampa Bay Lightning de hockey sobre hielo capturaron su segunda Copa Stanley el mes pasado, mientras que los Tampa Bay Rowdies de futbol llegaron a las semifinales del Campeonato de la USL y sueñan con unirse a la Major League Soccer algún día.

En 1998, los Tampa Bay Devil Rays se unieron a MLB como una franquicia de expansión, y durante una década fueron los azotes de una fuerte división de la Liga Americana del Este que contenía a los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston, mientras que su estadio Tropicana Field a menudo es votado como uno de los peores en la MLB. Después de quitar la palabra "Diablo" de su nombre en 2008, alcanzaron su única Serie Mundial, perdiendo 4-1 ante los Phillies de Filadelfia, y desde entonces, a pesar de la escasa multitud y un presupuesto comparativamente pequeño, han superado constantemente su peso.

Si bien carecen del poder ofensivo de los Dodgers, los Rays tienen una defensa de clase mundial, ejemplificada por Manuel Margot haciendo una atrapada espectacular, mientras que el superlativo Kevin Kiermaier patrulla el jardín central, y un fuerte cuerpo de lanzadores. Disfrutando el papel de desvalido, ¿pueden traer otro trofeo a Tampa Bay?

OF