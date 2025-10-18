México, el número uno de Concacaf según ranking de la FIFA

La FIFA dio a conocer este viernes 17 de octubre la actualización de su ranking mundial de selecciones, tras la más reciente fecha de clasificación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y los partidos amistosos internacionales. En la lista, México conservó su posición como la número uno de la Concacaf, manteniéndose por encima de Estados Unidos, que atraviesa una etapa irregular bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino. Aunque el Tri no logró escalar puestos en la clasificación global, mantuvo su dominio en la región.

El Tri sigue en el lugar 14 a pesar de haber sido humillado por Colombia en Estados Unidos (4-0) y de no poder vencer a Ecuador (1-1) en el Estadio AKRON en Guadalajara.

De momento, los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre están lejos de pertenecer a la élite del futbol y no solo lo demuestran con resultados, su lugar en el ranking de selecciones también, aunque sigue siendo un mejor lugar que el de Estados Unidos, que se encuentra en el puesto 16 pese a ganar contra Australia (1-0) y empatar con Ecuador (1-1).

El número 1 del ranking le pertenece a España, seguidos por Argentina y Francia, quienes completan el podio.

Así quedó el Top-20 de las mejores selecciones según FIFA

España Mil 881 puntos Argentina Mil 872 pts. Francia Mil 862 pts. Inglaterra Mil 824 pts. Portugal Mil 778 pts. Países Bajos Mil 760 pts. Brasil Mil 759 pts. Bélgica Mil 740 pts. Italia Mil 717 pts. Alemania Mil 713 pts. Croacia Mil 710 pts. Marruecos Mil 709 pts. Colombia Mil 696 pts. México Mil 683 Uruguay Mil 677 pts. Estados Unidos Mil 673 pts. Suiza Mil 653 pts. Senegal Mil 651 pts. Japón Mil 645 pts. Dinamarca Mil 641 pts.

