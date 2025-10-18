México, el número uno de Concacaf según ranking de la FIFA

La FIFA dio a conocer este viernes 17 de octubre la actualización de su ranking mundial de selecciones, tras la más reciente fecha de clasificación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y los partidos amistosos internacionales. En la lista, México conservó su posición como la número uno de la Concacaf, manteniéndose por encima de Estados Unidos, que atraviesa una etapa irregular bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino. Aunque el Tri no logró escalar puestos en la clasificación global, mantuvo su dominio en la región.El Tri sigue en el lugar 14 a pesar de haber sido humillado por Colombia en Estados Unidos (4-0) y de no poder vencer a Ecuador (1-1) en el Estadio AKRON en Guadalajara.De momento, los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre están lejos de pertenecer a la élite del futbol y no solo lo demuestran con resultados, su lugar en el ranking de selecciones también, aunque sigue siendo un mejor lugar que el de Estados Unidos, que se encuentra en el puesto 16 pese a ganar contra Australia (1-0) y empatar con Ecuador (1-1).El número 1 del ranking le pertenece a España, seguidos por Argentina y Francia, quienes completan el podio.El Top-20 del ranking mundial según FIFA tras los partidos internacionales de octubre*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF