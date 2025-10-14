Este martes 14 de octubre, se disputará un partido muy importante para las aspiraciones de Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers, el Juego 2 de la serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas de beisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

Los Dodgers, en condición de visitante, lograron arrebatarle el primer compromiso de la llave a los Brewers, nueve entradas muy cerradas que se decidieron por apenas una carrera (2-1).

Milwaukee busca volver a una Serie Mundial luego de 43 años de ausencia, aunque no la tendrán nada fácil, ya que los californianos buscan el bicampeonato de las Grandes Ligas.

Para el segundo juego en el American Family Field, los locales saldrán con Freddy Peralta al montículo. Por el lado de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto será el lanzador inicial que busque darles una ventaja de dos juegos antes de mudar la serie al Dodger Stadium.

EN VIVO, horario y dónde ver los juegos de MLB de HOY 14 de octubre

Los juegos de hoy de la MLB se transmiten a través de televisión de paga y por streaming.

Dodgers vs Milwaukee

Hora: 18:08 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB.TV

