Lista de clasificados al Mundial 2026 tras la Fecha FIFA de octubre

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con una cifra récord de 48 equipos participantes. El torneo comenzará el 11 de junio y concluirá con la final el 19 de julio de 2026.

Los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— ya tienen asegurada su participación.

Hasta ahora, Inglaterra fue la primera selección europea en clasificar. Por África, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica ya se ganaron un lugar. En Asia, Qatar y Arabia Saudí también lograron su pase.

En total, 43 equipos se clasificarán a través de eliminatorias continentales. Seis selecciones más disputarán los repechajes intercontinentales en marzo de 2026, de los cuales dos lograrán un cupo al torneo.

La distribución de cupos por confederación es la siguiente:

Asia (AFC): 8 cupos directos + 1 posible en repechaje.

Clasificados: Japón, Irán, Australia, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Qatar y Arabia Saudí.

África (CAF): 9 cupos directos + 1 posible en repechaje.

Clasificados: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil.

CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 3 cupos directos (ya ocupados por los anfitriones) + 2 posibles en repechaje.

Clasificados: Estados Unidos, México, Canadá.

Sudamérica (CONMEBOL): 6 cupos directos + 1 en repechaje.

Clasificados: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay.

Oceanía (OFC): 1 cupo directo por primera vez + 1 en repechaje.

Clasificado: Nueva Zelanda. Nueva Caledonia podría aspirar al repechaje.

Europa (UEFA): 16 cupos directos.

Clasificado: Inglaterra.

La clasificación sigue en curso y aún quedan varios lugares por definirse, tanto en las eliminatorias como en los repechajes intercontinentales.

SV