La temporada regular 2025 de la NFL llega a la Semana 7 con partidos decisivos para algunos equipos, cerca de la mitad de la campaña. En México, la emoción se podrá seguir EN VIVO gracias a plataformas de streaming y canales de televisión que transmitirán los encuentros de jueves, domingo y lunes. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales para no perder detalle.

La transmisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

Partidos destacados de la Semana 7 de la NFL

El duelo de jueves Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers abrirá la jornada, pero la atención principal estará en choques como Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders o Dallas Cowboys vs Washington Commanders del domingo. Además, el Monday Night ofrecerá doble cartelera con los juegos Detroit Lions vs Tampa Bay Buccaneers y Seattle Seahawks vs Houston Texans.

Partidos jueves 16 de octubre de 2025 |

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers | 18:15 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Partidos domingo 19 de octubre de 2025 |

Jacksonville Jaguars vs Los Angeles Rams | 07:30 horas | DAZN |

Chicago Bears vs New Orleans Saints | 11:00 horas | DAZN |

Minnesota Vikings vs Philadelphia Eagles | 11:00 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

New York Jets vs Carolina Panthers | 11:00 horas | DAZN |

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | 11:00 horas | DAZN |

Cleveland Browns vs Miami Dolphins | 11:00 horas | DAZN |

Tennessee Titans vs New England Patriots | 11:00 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Denver Broncos vs New York Giants | 14:05 horas | DAZN |

Los Angeles Chargers vs Indianapolis Colts | 14:05 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Dallas Cowboys vs Washington Commanders | 14:25 horas | DAZN |

Arizona Cardinals vs Green Bay Packers | 14:25 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

San Francisco 49ers vs Atlanta Falcons | 18:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos lunes 20 de octubre de 2025 |

Detroit Lions vs Tampa Bay Buccaneers | 17:00 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Seattle Seahawks vs Houston Texans | 20:00 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

