La temporada regular 2025 de la NFL llega a la Semana 7 con partidos decisivos para algunos equipos, cerca de la mitad de la campaña. En México, la emoción se podrá seguir EN VIVO gracias a plataformas de streaming y canales de televisión que transmitirán los encuentros de jueves, domingo y lunes. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales para no perder detalle.La transmisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.El duelo de jueves Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers abrirá la jornada, pero la atención principal estará en choques como Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders o Dallas Cowboys vs Washington Commanders del domingo. Además, el Monday Night ofrecerá doble cartelera con los juegos Detroit Lions vs Tampa Bay Buccaneers y Seattle Seahawks vs Houston Texans.Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México