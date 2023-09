Luis Rubiales renuncia a la RFEF

Después de casi un mes desde que sucedió el escándalo del beso no consensuado de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, hoy el ya ex presidente de la Real Federación Española de Futbol anunció que dimitirá al cargo.

En entrevista con un medio británico, Rubiales fue cuestionado sobre su continuidad al frente de la RFEF, además sobre lo que pensaba hacer luego de tres semanas en las que se ha visto envuelto en polémica por el precipitado acto que ejerció sobre la futbolista, a lo que él respondió que, tras todo lo sucedido, era imposible continuar.

"He transmitido mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo”, comentó el ex presidente.

Al principio de que se suscitará el beso entre él y Hermoso, había declarado que no pensaba en renunciar a su cargo. Posteriormente, vino un movimiento por parte de todas las futbolistas de la Selección Española Femenina en donde expresaron que no volverían a jugar hasta que no hubiera un cambio significante dentro de la directiva de la Federación.

Días después, jugadoras de todo el mundo mostraron su apoyo a Jenni y, además, futbolistas varoniles también dejaron ver su descontento hacia Rubiales; vino la FIFA a suspenderlo durante 90 días, hasta que se aclarara su situación. Y más tarde, la Fiscalía de España invitó a Hermoso a presentar una denuncia formal en contra de él para poder proceder legalmente bajo la acusación de agresión sexual.

Finalmente, hace unos días, la Fiscalía abrió un proceso en contra de Rubiales y, hoy, tras varios días de escándalo, ha decidido que siempre sí renunciará como presidente de la RFEF, argumentando también que todo lo sucedido ha llegado a afectar a sus seres queridos.

“Debo mirar adelante, mirar al futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo”, concluyó.

