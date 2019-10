Luis Fernando Tena, ocupado por resultados y expulsiones en Chivas

El momento de crisis que vive el Guadalajara lo entiende perfectamente el técnico del equipo, Luis Fernando Tena, quien en el afán de motivar a los suyos, aseguró que irán al “Gigante de Acero” para hacerle partido al equipo del nuevo técnico Antonio Mohamed, en su cancha y ante su gente.

Los Rojiblancos tienen cuatro partidos sin ganar de manera consecutiva y no conocen en calidad de visitante, lo que es obtener tres puntos, así que Tena se ha puesto como meta lograrlo el próximo fin de semana ante el Monterrey, pero lo quiere lograr de buena forma.

“Tenemos que mejorar jugando de visitantes, uno tiene que jugar bien en casa o afuera. El equipo tiene la calidad para jugar en cualquier cancha igual, contra cualquier equipo en México”.

Respecto a las constantes expulsiones que ha sufrido el Rebaño que a la postre dejan mal a su equipo, peleando con un elemento menos, dijo que ha puesto especial atención para que no se repita.

“Estoy ocupado, porque el temperamento es muy bueno siempre y cuando lo puedas controlar. No está bien que tengamos jugadores expulsados, nos ha costado muy caro. Tenemos que entrar al inicio de los partidos 11 y salir 11. Me gustan los equipos disciplinados y que se olviden del árbitro, que no se peleen con el rival como debe ser, respetando un reglamento”.

Guadalajara visitará a Rayados el próximo domingo 20 de octubre a las 19:00 horas, en el marco de la fecha 14 del Apertura 2019.

