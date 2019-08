Los motivos del retiro de Andrew Luck

Andrew Luck fue único. Amaba el futbol americano y ama la vida todavía más.

Así que cuando Luck, de 29 años, pensó que otro largo y arduo retorno pondría en riesgo sus planes futuros, consideró que abandonar el deporte y potencialmente cientos de millones de dólares era la única elección lógica.

“Durante los últimos cuatro años más o menos, he estado en este ciclo de lesiones, dolor, rehabilitaciones y ha sido incesante, incansable, tanto en temporada como en la pretemporada”, dijo Luck tras la derrota del sábado ante los Bears de Chicago. “Me sentí atrapado en ello, y la única manera que veo es no jugar más fútbol americano. Me ha quitado el gozo por este juego”.

El anuncio y el momento, dos semanas antes del primer juego de temporada de los Colts de Indianápolis contra los Chargers de Los Ángeles sorprendió al mundo de la NFL, pero esta no fue una decisión de momento.

Después de tres temporadas plagadas de lesiones, Luck regresó el año pasado con una nueva perspectiva sobre el dolor físico, el desgaste mental y el estrés emocional que necesitaba para seguir luchando en su regreso. A finales del verano anterior, describió su estado mental a lo largo de la continua rehabilitación con palabras tales como “tristeza” “miserable” y “atemorizado”.

El mes pasado, mientras el dolor persistente en la parte inferior de la pierna izquierda lo obligó a dejar el campo de entrenamientos otra vez, Luck declaró a los reporteros que después de jugar con dolor en el hombro en 2016 y perderse la temporada 2017 completa, sería honesto consigo mismo, sus entrenadores, compañeros y la organización acerca de cómo sentía su cuerpo.