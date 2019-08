Inesperado adiós de Andrew Luck

Andrew Luck miró un último partido ayer, desde un costado del terreno. Luego, le dijo adiós a la NFL.

El quarterback de los Colts de Indianápolis escuchó algunos abucheos cuando se marchaba del campo. Poco después, subió a un podio para anunciar oficialmente la decisión sorpresiva.

La estrella, propensa a lesiones, deja el futbol americano a los 29 años.

“Voy a retirarme”, dijo. “No es una decisión fácil. Es la decisión más difícil de mi vida, pero es la correcta para mí”.

Luck explicó que las lesiones recurrentes, el dolor constante y el trabajo sostenido para recuperarse lo han despojado del amor que sentía por este deporte.

Las primeras versiones sobre los planes de retiro de Luck comenzaron a surgir durante el último cuarto del partido de pretemporada que Indianápolis perdió ayer por 27-17 ante los Bears de Chicago. El comentarista de ESPN, Adam Schefter, informó originalmente que Luck sentía un desgaste mental y se había reunido con el dueño del equipo, Jim Irsay, para notificarle su decisión.

En fechas recientes, el mariscal de campo había tenido problemas para recuperarse de una lesión en la pantorrilla izquierda.

El ex entrenador de Luck, Chuck Pagano, se presentó en el Lucas Oil Stadium, algo que no hacía desde que fue destituido tras la campaña de 2017. Luck no jugó aquella temporada, pues se recuperaba de una cirugía en su hombro de lanzar. Volvió la campaña pasada, y guio a los Colts de vuelta a los Playoffs.

Pero en marzo sufrió un tirón de la pantorrilla izquierda. Se perdió todos los entrenamientos del equipo en el receso entre campañas, y regresó con restricciones para cumplir tres prácticas durante julio, en el campamento.

El entrenador Frank Reich había confiado en tener una respuesta sobre la disponibilidad de Luck para el primer duelo de la campaña, previsto para el 8 de septiembre. Esa respuesta no fue la que quería, y tampoco la que esperaba.

Ahora, Jacoby Brissett hereda la plaza de titular.

