Los Zorros se rearman

Conforme pasan los días, los rojinegros del Atlas mueven el mercado de invierno y aunque no han dado bombazos en cuanto a contrataciones, ya se hicieron de varios jugadores atractivos de cara al Torneo Clausura 2019. Apenas ayer se hicieron oficiales las llegadas de Osvaldo Martínez y Jesús Isijara provenientes del Santos Laguna, quienes se suman a las altas de Anderson Santamaría que viene de Puebla y Darío Burbano, que regresa al futbol mexicano.

Con esto, los Zorros mostrarían una cara nueva en el certamen que arrancará el próximo viernes 4 de enero, tomando en cuenta que la directiva atlista sigue con las baterías enfocadas en la contratación de un centro delantero, en donde se habla de varios nombres, como Mauro Boselli, Henry Martín u Oribe Peralta, sin embargo todo puede pasar en los próximos días, ya que los cierres de registro para jugadores con y sin contrato será el próximo jueves 27 de diciembre.

Por otro lado, el plantel de Ángel Guillermo Hoyos tendrá las bajas de varios jugadores, como Octavio Rivero y Brayan Garnica, dos jugadores que solían tener participación constante en el equipo titular rojinegro; además de otros elementos que eran banca o que participaban con el equipo Sub-20, como Osvaldo González, Gaddi Aguirre y Edson García, aunque se espera que en los próximos días haya más jugadores que dejen la plantilla de la Academia.

Atlas arranca su participación en la Liga MX el próximo 5 de enero de 2019 enfrentando de visitante a los Gallos de Querétaro y para Cristian Calderón será un año de retos, ya que todo apunta para que Guillermo Hoyos lo siga utilizando como titular, por lo que la consolidación en el canterano es un tema pendiente.

“En lo personal, empezar 2019 con salud, que no me falte nada, comenzar de la mejor manera, y que llegue la oportunidad ya sea en la Selección de mi categoría o en la mayor. Si no se da, estaré dando el máximo acá en donde me toque participar, sea Liga o Copa; tenemos que calificar a la Liguilla, terminar entre los primeros tres lugares de la tabla es mi meta a cumplir”, platicó el lateral derecho rojinegro.