Los Rockets apalean a los Cavaliers

Got the W in Cleveland! @CP3 22pts/11ast/8reb@JHarden13 16pts/9ast/6reb

Anderson 21pts/8reb@CapelaClint 14pts/9reb

Green 17pts/3blk pic.twitter.com/gmDZ7Eo0qn

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 de febrero de 2018