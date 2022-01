Los Broncos dejan caer la guillotina sobre Vic Fangio

Los Broncos de Denver buscan un nuevo entrenador en jefe que les ayude a poner fin a la sequía de seis temporadas sin Playoffs y media década de campañas perdedoras que equivalen a la caída más prolongada para un campeón del Super Bowl en la historia.

Los Broncos despidieron ayer a Vic Fangio después de que tuvo foja de 19-30 en tres temporadas, incluyendo 7-10 esta campaña a pesar de contar con uno de los calendarios más fáciles y a la defensiva más cara de la Liga.

Si su obstinada determinación, personalidad sin pretensiones y su profesionalismo hubieran dado mejores resultados en el campo, no hubiera sido despedido ayer por el presidente Joe Ellis y el gerente general George Paton.

Paton sonaba más como una persona que acababa de contratar a Fangio que uno que lo despedía al señalar: “Es el mejor entrenador con el que he estado. No lo tomo a la ligera. Su atención al detalle, su fortaleza, su ética laboral y su conocimiento del deporte no tienen paralelo”.

Fangio tuvo un porcentaje de triunfos de .387 que incluye marca de 6-11 en casa las últimas dos temporadas. El peor lapso de dos años para Denver desde que terminaron 4-10 en 1967 y 68. Su equipo terminó con registro de apenas 5-13 ante rivales de la División Oeste de la Conferencia Americana.

Los Broncos son el primer equipo en la historia de la Liga que siguieron un campeonato de Super Bowl con seis temporadas sin Postemporada, la mitad de ellas bajo la tutela de Fangio.

No se espera que Fangio esté mucho tiempo sin trabajo. Será un fuerte candidato como coordinador defensivo para otros equipos.

MQ