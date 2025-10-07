La temporada regular 2025 de la NFL avanza y llega a la Semana 6 con partidos decisivos para equipos que buscan mantenerse en la competencia. En México, la emoción se podrá seguir EN VIVO gracias a plataformas de streaming y canales de televisión que transmitirán los encuentros de jueves, domingo y lunes. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales para no perder detalle.

La transmisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

Partidos destacados de la Semana 6 de la NFL

El duelo de jueves entre Giants vs Eagles abrirá la jornada, pero la atención principal estará en choques como Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns, y el duelo del domingo por la mañana entre Panthers vs Cowboys, uno de los más esperados por la afición. Además, el Monday Night ofrecerá en su cartelera los duelos Falcons vs Bills y Commanders vs Bears.

Partidos jueves 9 de octubre

New York Giants vs Philadelphia Eagles | 18:15 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Partidos domingo 12 de octubre

New York Jets vs Denver Broncos | 07:30 horas | DAZN |

Baltimore Ravens vs Los Angeles Rams | 11:00 horas | DAZN |

New Orleans Saints vs New England Patriots | 11:00 horas | DAZN |

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns | 11:00 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Indianapolis Colts vs Arizona Cardinals | 11:00 horas | DAZN |

Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers | 11:00 horas | DAZN |

Carolina Panthers vs Dallas Cowboys | 11:00 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Jacksonville Jaguars vs Seattle Seahawks | 11:00 horas | DAZN |

Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans | 14:05 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Green Bay Packers vs Cincinnati Bengals | 14:25 horas | DAZN |

Tampa Bay Buccaneers vs San Francisco 49ers | 14:25 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Kansas City Chiefs vs Detroit Lions | 18:20 horas | DAZN, Disney+ Estándar, ESPN, Disney+ Premium |

Partidos lunes 13 de octubre

Atlanta Falcons vs Buffalo Bills | 17:15 horas | DAZN, Disney+ Estándar, ESPN, Disney+ Premium |

Washington Commanders vs Chicago Bears | 18:15 horas | DAZN, Disney+ Estándar, Disney+ Premium, ESPN 3 |

Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

