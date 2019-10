Los Astros voltean la Serie Mundial a su favor

Los Astros de Houston parece que están listos para coronarse en casa y así lo han demostrado.

La novena de la Ciudad Espacial volvió a hacer de las suyas en territorio visitante y ahora un triunfo los separa de ganar el segundo gallardete de su historia. Tras haber estado con desventaja de dos juegos al inicio de la serie, la novena texana llegó a Washington con una sola encomienda, la cual logró al haber derrotado en el quinto encuentro del Clásico de Otoño a los Nacionales por pizarra de 7-1.

Una nueva salida de alto valor fue la que registro Gerrit Cole en favor de la visita. El abridor más efectivo de Houston lanzó por espacio de siete episodios completos, en los que tuvo foja de un hit, una carrera y nueve ponches recetados.

Max Scherzer, el serpentinero más confiable de la baraja local, no pudo subir a la lomita por estar lesionado y en su lugar estuvo el novato Joe Ross, quien rápido se dio cuenta que la Gran Carpa puede ser un terreno hostil en estas instancias. Apenas en la segunda entrada, Yordan Álvarez, otro pelotero con etiqueta de novato, enseñó el poder que había escondido durante gran parte de la Postemporada y con un cuadrangular por todo el central se llevó por delante a Yuli Gurriel para registrar las primeras dos carreras de la noche.

Los cañones de los Astros siguieron encendidos y para la cuarta manga la pizarra se pusieron la pizarra 4-0. Carlos Correa, el parador en corto puertorriqueño, volvió a demostrar que las instancias de “todo o nada” son lo suyo al volarse la barda con Álvarez a bordo al pegar un estacazo de cuatro estaciones que fue a parar en el graderío del sendero izquierdo.

Todo marchaba tranquilo para la tropa de A.J. Hinch, pero en el séptimo episodio los Nacionales acortaron ventaja. Juan Soto hizo de las suyas ante los envíos de Cole y tras encontrar una pelota a modo no tardó en sacarla del parque por todo el central, aunque sin acompañantes para poner el electrónico 4-1.

Pero de nada sirvió, ya que una carrera más en el octavo inning fue el presagio del desenlace que ocurriría en la novena entrada. George Springer, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2017, demostró que quiere un nuevo premio de esa índole y con Martín Maldonado en la primera base conectó un jonrón al izquierdo que hace que los Astros vean más de cerca el trofeo del Comisionado.

Max Scherzer podría no reaparecer lo que resta de la serie

Luego de que a temprana hora de ayer se diera a conocer que el lanzador de los Nacionales de Washington, Max Scherzer, no podía jugar el quinto juego de la Serie Mundial 2019, el propio as del equipo capitalino se dijo decepcionado, aunque espera poder regresar en un hipotético séptimo enfrentamiento.

“Estoy tan decepcionado como podría estarlo por no ser capaz de lanzar. He lanzado con muchas lesiones durante mi carrera, pero esta vez era literalmente imposible poder hacer algo. Los doctores creen que con una inyección de cortisona se aliviará el dolor en el nervio del cuello que tengo inflamado. Entonces ahora sólo espero que tengan razón y me quede alguna posibilidad de jugar el séptimo juego”.

Fuertes dolores en el cuello y espalda han sido el motivo por el cual el lanzador pudiera quedarse sin la oportunidad de volver a lanzar en un próximo encuentro, aunque todo dependerá de los avances que muestre en su recuperación.