Lo mejor del 2021 en el futbol: Cristiano Ronaldo vuelve a casa

En el último día del mercado de transferencias del verano pasado, el Manchester United soltaba una de las bombas: Cristiano Ronaldo volvía a casa tras 12 años fuera.

El astro lusitano abandonó a la escuadra de Old Trafford en el 2009 para cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, club en el que estaría 9 años, ganando todos los títulos posibles, Balones de Oro y muchas distinciones más. El "Bicho" se convertiría en el máximo goleador en la historia del conjunto merengue con sus 451 goles en 438 partidos.

Además, con el conjunto blanco obtendría 4 Champions League, 3 Mundial de Clubes, 3 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España, convirtiéndose en el mejor jugador en la historia del Real Madrid. En lo individual, durante su etapa en el Madrid, ganó 4 veces el Balón de Oro, 3 Botas de Oro, 2 Premios The Best, 3 Premios al Mejor Jugador de la UEFA y 3 Trofeos Pichichi.

Tras 9 temporadas, Cristiano decidió emprender una nueva aventura en la Juventus de Turín, club con el que marcó 101 goles en 134 encuentros. Ganó dos veces la Serie A, una Copa de Italia y en 2021 fue el Capocannoniere.

Para esta temporada, Cristiano Ronaldo buscó cambiar de aires y tras una plática con Sir Alex Ferguson, terminó cumpliendo el sueño de muchos aficionados: volvió a su casa.

Old Trafford fue testigo de su crecimiento. Llegó siendo un joven y se marchó convertido en una estrella, con un Balón de Oro bajo el brazo. En su primera etapa marcó 118 goles en 292 encuentros, números que, siendo quien es, podría mejorar.

“Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford y reencontrarme con todos los hinchas nuevamente”, fueron las palabras con las que Cristiano Ronaldo anunció su regreso al "Teatro de los sueños".

