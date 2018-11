Lo bueno, lo malo y lo peor de la semana 9 de la NFL

¿Recuerdan, queridos lectores, cuando hace un par de meses presentábamos nuestros pronósticos de qué equipos llegarían al Super Bowl LIII en Atlanta?

Bueno, en esta trinchera sí lo recordamos y a estas alturas de la campaña quisiéramos tener una máquina del tiempo para cambiar nuestra postura, pues estamos haciendo el monumental ridículo, sobre todo con nuestra foto de la Liga Americana, donde nuestros candidatazos los Jaguars tuvieron una regresión a la década en la que eran los hazmerreír de la Liga.

En la Nacional no estamos regando tan gacho el tepache, a excepción de la División Sur, donde los Saints nos están dando cachetada con guante blanco y parece que el panorama no cambiará ahí por lo que resta de esta bendita temporada regular.

Pero a pesar de no estar atinándole a las quinielas semana a semana, nos seguimos maravillando con lo impredecible que es la NFL, con sus obvias excepciones claro está. Sólo nos queda reclinarnos en nuestros sillones y seguir disfrutando.

Las figuras

Toda la defensiva de los Vikings

Establecer una marca de franquicia en capturas de mariscal habla de que la tarde del pasado domingo fue más que perfecta para los Vikings de Minnesota, que con sus 10 detenciones sobre Matt Stafford parecía que el espíritu de los “Purple People Eaters” de los años setenta se adueñó de estos muchachos que le dieron al mariscal de los Lions más sustos que los impuestos que éste tiene que pagar.

El podio

1. ¡Hossana, hossana!

Por fin un equipo se animó a desbancar a los Rams de este sitio de honor y ese fue el de los Saints, que con su victoria del domingo se metieron en la foto de lo candidatos de la Conferencia Nacional para llegar al Super Bowl. Así como a su contraparte angelina, a estos chavos de Nueva Orleáns no les duele nada a la ofensiva y defensivamente mostraron que tenían con qué secar a los últimos invictos.

2. 6 Toros 6

El de los Texans de Houston es uno de los equipos más encendidos de la Liga y semana a semana confirman el buen momento que pasan, olvidándose de los tumbos con los que iniciaron la campaña. Si bien pasaron aceite para vencer a los Broncos, los de Houston ya le hicieron un altar a la pata chueca de Brandon McManus, que los ayudó a llegar a una racha de seis victorias.

3. Acero inoxidable

Si bien no protagonizaron una carnicería frente a los Ravens como en otras ocasiones, los Steelers ya agarraron la forma que típicamente se les conoce, pues con cuatro triunfos consecutivos se siguen consolidando como líderes del Norte de la Americana. ¿Le’Veon qué?

El villano

Nathan Peterman

Tres derrotas en cuatro juegos como titular, cuatro veces más intercepciones que pases de anotación (3 TD vs. 12 INT), la misma cantidad de touchdowns para sus compañeros que para sus rivales, un rating de 32.5 puntos y Nathan Peterman todavía tiene chamba en la NFL. Creemos que no hay más que decir, ni siquiera quejarnos porque jugadores que están desempleados y son mucho más capaces no tienen ni perro que les ladre. Pero bueno... los Bills siguen siendo los Bills.

¿Te aviento el pañuelo?

1. Cartucho quemado

Los Ravens de Baltimore iniciaron con altos vuelos, pero como a Ícaro, el estar muy cerca del Sol les quemó las alas y ahora al que se le están quemando también las patas es al entrenador John Harbaugh (foto), que no ha sabido resolver los problemas de este equipo, que acumula tres derrotas seguidas, y que quizá en enero esté en la fila de los desempleados.

2. No se ayudan

Los Cowboys de Dallas son como los niños chiquitos: les dan juguetes nuevos y en los primeros usos ya los echan a perder. Si no, vean los casos de Dak Prescott, Ezekiel Elliott y la otrora maravillosa línea ofensiva que tenían; todos ellos piezas que ahora ya no han servido de mucho...

3. Seguimos con vergüenzas :(

En esta trinchera ya no sabemos dónde meter la cabeza de lo avergonzados que nos sentimos algunos por vestir gorras pirata de los Raiders, pues este equipo sigue dando pena ajena semana a semana, al grado que ni al suplente del suplente de los 49ers le pueden hacer cosquillas y lo convierten en una súper estrella en su debut.

El meme