No es el compromiso: el nuevo Récord Guiness que rompieron Taylor Swift y Travis Kelce

El día de ayer, la famosa cantante estadounidense, Taylor Swift, anunció en sus redes sociales el compromiso oficial con Travis Kelce, jugador profesional de la NFL.

Tras la publicación de una sesión de fotos muy especial, ambas figuras de la farándula causaron revuelo en redes sociales, pues sus fanáticos, en especial el grupo de las Swifties, no dejaron de repostear la noticia ni de compartir su asombro y emoción ante tal anuncio nupcial.

Swifties reaccionan en redes sociales ante el compromiso de Taylor Swift. X / @ivyxmaroon

Como si no fuera poco el alboroto por este compromiso, " New Heights ", podcast en el que participan el célebre jugador de los Kansas City Chiefs y su hermano, Jason Kelce, ahora pertenece al libro de los Récords Guinness, en buena parte, gracias a Taylor Swift y su aparición en uno de los episodios .

El pasado 13 de agosto, la cantante fue invitada al podcast, espacio que aprovechó para hacer el anuncio oficial de su nuevo álbum " The Life of a Showgirl ", disco que contendrá canciones que hablarán sobre sus vivencias tras bambalinas durante The Eras Tour, su más reciente gira que le llevó casi dos años y donde ofreció alrededor de 150 conciertos de más de 3 horas de duración.

Sin pensar en las posibilidades avasalladoras que podría alcanzar la presencia de Taylor en este episodio de "New Heights", hoy se conoce que fue tan excepcional que, según Guinness World Records, alcanzó 1.3 millones de espectadores simultáneos en YouTube, lo que ha convertido este en el episodio de podcast con más espectadores concurrentes en la plataforma.

El episodio de "New Heights" donde aparece Taylor Swift gana récord Guinness por contar con más espectadores concurrentes en YouTube. X / @PopCrave

Ayer, para el momento del anuncio oficial del matrimonio entre la cantante y el jugador, el episodio ya contaba con más de 20 millones de visualizaciones totales, y fue la llegada de Taylor Swift lo que hizo llegar al programa a otro nivel de popularidad.

