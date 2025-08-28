Definido. Será el Seattle Sounders vs Inter Miami de Lionel Messi la final de la Leagues Cup 2025. El boleto lo consiguieron los primeros tras derrotar a Los Angeles Galaxy en semifinales por 0-2, en un partido en el que la defensa de los angelinos hizo aguas.

Los de Seattle se adelantaron en el minuto 7 con un gol del argentino Pedro de la Vega, quien cazó uno de varios rechaces que concedieron los Galaxy en su propia área en la misma jugada, incapaces de despejar el peligro.

Los angelinos, actuales campeones de la MLS Cup, tuvieron el empate a mitad de la primera parte, pero un disparo lejano de Diego Fagúndez que iba dirigido junto al palo, fue desviado a saque de esquina por el portero del Sounders.

La segunda parte comenzó de manera similar a la primera, y a pesar de que los locales tenían el control de la posesión, fueron los Sounders quienes ampliaron la ventaja.

Un saque de banda cercano al banderín de tiro de esquina origino el gol, después de que el guyanés Osaze De Rosario controlase el balón rodeado por nueve contrarios, hiciese un sombrerito y alcanzase el rechace, pasando entre tres defensas, para empujar el balón a gol desde el interior del área pequeña.

Aunque el LA Galaxy intentó recortar distancias, sobre todo a través de su extremo ghanés Joseph Paintsil, no gozó de grandes ocasiones de gol hasta el final.

Antes de que pitara el árbitro, no obstante, expulsó con roja directa al lateral de los Sounders Nouhou por una entrada en la que impactó con los tacos en el gemelo de Gabriel Pec.

Los Sounders recibirán el próximo domingo al Inter Miami para determinar al campeón de la Leagues Cup 2025. El equipo de Seattle gozará de la localía por haber terminado primero de la Conferencia de la MLS en la primera fase del torneo, en la que firmó tres victorias en tres encuentros.

El equipo de Lionel Messi, que derrotó ayer al Orlando City por 3-1 en la otra semifinal, terminó segundo con tres victorias, pero una de ellas en penaltis.

Esta será la primera vez que el Inter Miami visite Seattle desde la llegada de Messi y el resto de “europeos” en la MLS.

Si bien los Sounders nunca han ganado la Leagues Cup, el Inter Miami lo logró en 2023, semanas después del fichaje de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

¿Cuándo es la final de la Leagues Cup 2025 Seattle Sounders vs Inter Miami?

La final Seattle Sounders vs Inter Miami se jugará el domingo 31 de agosto a las 18:00 horas tiempo del centro de México en el Lumen Field de Seattle, Washington.

