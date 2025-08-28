La página oficial de la NFL (Liga Nacional de Futbol Americano en Estados Unidos) ha compartido las fechas y horarios de las actividades más importantes de la Liga en lo que queda del 2025 y hasta el mes de abril de 2026.

No te pierdas de ninguno de los partidos internacionales ni de los posibles fichajes más destacados dentro de la Liga .

Aquí te presentamos el listado de las principales actividades de la NFL 2025-2026.

Fechas importantes de la NFL 2025-2026

Agosto

Del 7 al 10 Primera semana de pretemporada Del 15 al 18 Segunda semana de pretemporada Del 21 al 23 Tercera semana de pretemporada 31 Último día del campamento de entrenamiento de pretemporada para todos los clubes

Septiembre

4 Partido Inaugural de la temporada. Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles 5 Partido internacional de la NFL en el Corinthians Arena, São Paulo. Kansas City Chiefs vs Los Ángeles Chargers 28 Partido internacional de la NFL en Croke Park, Dublin. Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers

Lee también: Sorteo define la primera fase de la Champions League

Octubre

5 Partido internacional de la NFL en el Estadio Tottenham Hotspur, Londres. Minnesota Vikings vs Cleveland Browns 12 Partido internacional de la NFL en el Estadio Tottenham Hotspur, Londres. Denver Broncos vs New York Jets 19 Partido internacional de la NFL en el Estadio Wembley, Londres. Los Angeles Rams vs Jacksonville Jaguars Del 21 al 22 Encuentro de la Liga de Otoño en Nueva York

Noviembre

5 Los jugadores con al menos cuatro temporadas previas acreditadas en su pensión están sujetos al sistema de exenciones por el resto de la temporada regular y la postemporada 9 Partido internacional de la NFL en el Estadio Olímpico, Berlín. Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts 16 Partido internacional de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu, Madrid. Washington Commanders vs Miami Dolphins

Enero 2026

Del 3 al 4 Semana 18 5 Los clubes podrán empezar a fichar jugadores agentes libres para la temporada 2026, incluyendo jugadores de la CFL (Liga de Futbol Canadiense)

Fecha límite más temprana para que los clubes renegocien o extiendan el contrato de un novato seleccionado en cualquier ronda del Draft de la NFL de 2023 o de cualquier novato no seleccionado que haya firmado en 2024

Los clubes podrán ejercer las opciones de quinto año para los jugadores seleccionados en la primera ronda del Draft de la NFL de 2023

Fecha límite temprana para que los jugadores universitarios de primer año soliciten la Elegibilidad Especial 6 Se enviará a los clubes una lista preliminar de los jugadores de primer año aprobados para participar en el Draft de la NFL de 2026. (Tentativo) Del 10 al 12 Fin de semana Wild Card patrocinado por Verizon Del 17 al 18 Playoffs divisionales presentados por Intuit TurboTax 25 Juegos de campeonato de la AFC y la NFC presentados por Intuit TurboTax

Te recomendamos: Seattle Sounders vs Inter Miami será la final de la Leagues Cup

Febrero

8 Super Bowl LX en el Levi's Stadium, California 17 Desde esta fecha y hasta las 16:00 horas (tiempo del este) del 3 de marzo, los clubes podrán designar jugadores franquicia o en transición Del 23 al 2 de Marzo Combinado de Scouting de la NFL en el Lucas Oil Stadium, Indianápolis

Marzo

11 El Año de la Liga 2026 y el periodo de fichajes para la agencia libre comienzan a las 16:00 horas, tiempo del este

El primer día del Año de la Liga 2026 finalizará a las 23:59:59 del 11 de marzo Del 29 al 1 de Abril Reunión Anual de la Liga en Phoenix, Arizona

Abril

15 Fecha límite para que los clubes cronometraran, evaluaran, visitaran, entrevistaran o realizaran un examen físico a un jugador elegible para el draft en sus instalaciones 17 Fecha límite para que los agentes libres restringidos firmen las ofertas 22 Fecha límite para que el club anterior ejerza el derecho de preferencia sobre los agentes libres restringidos que firmaron ofertas

Fecha límite para que los clubes programen, realicen pruebas, visiten, entrevisten (incluyendo videollamadas y llamadas telefónicas) o realicen un examen físico a un jugador elegible para el draft en cualquier lugar Del 23 al 25 Draft de la NFL en Pittsburgh

**Todos los horarios son del este y las fechas están sujetas a cambios.

Te puede interesar: Portero reacciona tras eliminar al ManU y se vuelve viral

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF