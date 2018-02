Lino Rivera, decidido a vencer a su patria

La noche de este jueves será especial para Lino Rivera, manager de República Dominicana (Águilas Cibaeñas), pues a pesar de ser un orgulloso puertorriqueño, está decidido a vencer a su patria en la final de la Serie del Caribe 2018.

Y es que los azares del destino propiciaron que Rivera esté a punto de enfrentarse a Puerto Rico (Criollos de Caguas) en el juego por el título de esta edición número 60 del Clásico Caribeño, mismo que iniciará en punto de las 20:00 horas de este día dentro del Estadio de los Charros de Jalisco.

"Esta situación conmigo no es tan difícil. A mí las Águilas Cibaeñas me dieron trabajo y me han tratado muy bien todos, desde el bat boy hasta los de la oficina. Yo defiendo estos colores ante cualquier adversario".

"Esta vez es puerto Rico y será un gran juego. Al yo ser de ahí seguramente la gente estará dividida, pero yo no estoy pensando tanto en el sentimiento, sólo estoy pensando en cómo ganar este campeonato, tenemos mucha chance ante mi país", finalizó.

Lino Rivera, un viejo conocido de la Liga Mexicana del Pacífico, ya es histórico también para la pelota dominicana, pues con él dentro de la caseta, las Águilas Cibaeñas rompieron un ayuno de 10 años sin título.

LS