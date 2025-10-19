En una tarde compleja para los matadores, se llevó a cabo la 7ma Corrida de la Temporada Grande 2025 en la Plaza de Toros Nuevo Progreso con la mayoría de los ejemplares de la ganadería de Teófilo Gómez y uno de Villa Carmela. El hidrocálido Héctor Gutiérrez fue el más destacado de la jornada tras saludar al tercio en sus dos oportunidades, llevándose el aplauso de los asistentes.

Cabe destacar que, antes de dar inicio con las actuaciones de cada uno de los toreros, se realizó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor José Manuel Gómez Vázquez, arquitecto que estuvo involucrado en la creación de la Nuevo Progreso.

Para dar inicio a la jornada. Alejandro Talavante se enfrentó al toro Lorvic de 500 kilogramos, el cual no representó un gran desafío. En una presentación rápida, el español tuvo que terminar la faena antes del tiempo previsto ante el poco juego que brindó el ejemplar. En su segunda oportunidad de la tarde, tampoco pudo lucir su mejor desempeño y, tanto él como el toro Cierra Puertas de 488 kg, escucharon pitos al brindar una faena sin muchas emociones que terminó con la espada en el lomo del animal, pero sin que cayera a la primera.

Mientras que, Ernesto Javier “Calita”, recibiendo a puerta gayola, lidió con Buen Amigo de 505 kg, pero poco pudo hacer en una situación desafortunada, luego de que al animal de Villa Carmela se le quebrara uno de sus cuernos. El mexiquense intentó torear por instantes, llevándose el abucheo del público, quien le exigía respetarlo al ya no poder defenderse.

El máximo triunfador de la Nuevo Progreso cargaba con la presión de reivindicarse, por lo que Luminoso podría ser el toro perfecto para hacerlo. No obstante, y pese a que se llevó los aplausos durante la faena, con la espada falló. Incluso, se llevó un aviso y el abucheo de la gente que estuvo expectante en todo momento de lo pudiera hacer el “Calita”, quien tuvo retirarse sin mayor éxito.

En el tercer turno, se presentó Héctor Gutiérrez, con la suerte de un burel con bastante bravía. Bacachito brindó un juego digno y entretenido, permitiéndole al matador realizar una buena faena. Sin embargo, Gutiérrez falló al intentar la estocada final, y fue hasta el quinto intento que lo pudo pinchar, pero tuvo que descabellar para terminar con el ejemplar, mismo que se retiró en un arrastre lento, llevándose el reconocimiento del público que lo despidió entre aplausos.

Luego de tener la actuación más sobresaliente, Gutiérrez salió de nueva cuenta al ruedo con la ilusión de proclamarse ganador. Frente a él, estuvo Chava, un burel con juego y de trapío fuerte. Héctor volvió a tener una faena digna, pero al momento de realizar la estocada final, erró y tuvo que conformarse otra vez saludando al tercio y terminando la jornada sin orejas ni rabos cortados.

