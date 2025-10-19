Los Charros de Jalisco ganaron su primera serie de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacifico, luego de derrotar por una pizarra de 7-5 a los Algodoneros de Guasave en el segundo encuentro entre ambas escuadras en el estadio Panamericano.

Jalisco tuvo que lidiar con situaciones adversas durante el compromiso. Comenzó ganando en la parte baja de la segunda entrada con un out de sacrificio por parte de José Aguilar que aprovechó Bligh Madris para timbrar, y para el siguiente capítulo, fue el propio Madris quien produjo dos anotaciones más para que los locales lograran triplicar su ventaja.

Guasave presentó una tímida reacción para el cuarto inning con Jared Carr impulsando a Orlando Piña a home. Sin embargo, los Charros pudieron responder de inmediato con Mateo Gil conectando un sencillo que mandó a Michael Wielansky a tocar el plato.

Cuando parecía que todo estaba controlado por parte de los locales, el pitcheo comenzó a presentar lanzamientos titubeantes y luego de cinco entradas sobre la lomita, Jackson Goddard se bajó tras tolerar dos anotaciones más que le concedió a los Algodoneros recortar distancias.

Al relevo, vinieron Miguel Aguilar e Isaac Jiménez, quienes tampoco pudieron dominar a la ofensiva sinaloense, misma que entre el sexto y séptimo rollo, pudo darle la vuelta y tomar la ventaja momentánea, poniendo en apuro a la novena de Benjamín Gil.

Con la obligación de hacerse respetar ante su gente, José Aguilar se puso la capa de héroe al batear un triple salvador que impulsó a Edwin Díaz y Jared Serna a tierra prometida y sellar el triunfo local.

Este domingo, Jalisco tendrá la oportunidad de obtener su primera barrida de la campaña cuando se enfrente a los Algodoneros en el tercer juego de la serie, el cual se disputará a las 17:00 horas en el parque de los Charros.