Los Angeles Dodgers defenderán el título en su segunda Serie Mundial consecutiva tras derrotar ayer viernes 17 de octubre por 5-1 a los Milwaukee Brewers, en una noche en que Shohei Ohtani agrandó su leyenda con una actuación única en la historia de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

La superestrella japonesa bateó tres jonrones en un partido en el que también lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera.

Los Dodgers completaron así una barrida de Milwaukee por 4-0 en esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

A partir del 24 de octubre, la popular franquicia californiana pugnará por ser la primera en revalidar el título desde el año 2000, en una Serie Mundial que les enfrentará a los Seattle Mariners o a los Toronto Blue Jays.

"Espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un buen sake"

Hasta que arranque la final de las Grandes Ligas, los 56 mil aficionados del Dodger Stadium pueden disfrutar del recuerdo de la histórica noche de su ídolo.

El juego por el que Shohei Ohtani hizo recordar al histórico Babe Ruth

Shohei Ohtani, que estaba protagonizando unos discretos playoffs, resurgió con otra muestra de su singular talento para lanzar y batear, nunca visto en el beisbol norteamericano desde al menos el mítico Babe Ruth.

Antes que el japonés, de 31 años, ningún lanzador había pegado dos jonrones en un juego de eliminatorias.

Sus números finales de tres cuadrangulares y 10 ponches tampoco se había registrado en toda la historia de las Grandes Ligas, tanto en playoffs como temporada regular.

"Fue realmente divertido en ambos lados", declaró Ohtani, quien dedicó su premio MVP (Jugador Más Valioso) de la serie a los fanáticos del beisbol en todo el planeta.

"Lo ganamos como equipo, es realmente un esfuerzo de equipo. Espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un buen sake", bromeó Ohtani a través de un traductor.

"Como los Bulls y Jordan"

Compañeros y rivales se rindieron ante el astro japonés que, en sus dos temporadas en los Dodgers, ha cosechado un par de premios MVP del Viejo Circuito y de viajes a la Serie Mundial.

"Nosotros somos como los Chicago Bulls y él es como Michael Jordan", dijo Mookie Betts, otro pelotero MVP de los Dodgers, tratando de encontrar un símil en la NBA.

"A veces tienes que comprobarlo, tocarlo y asegurarte de que no esté hecho de acero", señaló Freddie Freeman, la otra pieza del trío estelar angelino. "Es absolutamente increíble, el escenario más grande y él sale y hace algo así".

"Fuimos parte esta noche de una actuación icónica", dijo desde el otro vestuario Pat Murphy, mánager de Milwaukee. "Fue tal vez la mejor actuación individual en un juego de postemporada. No creo que nadie pueda discutir eso".

Tras los pasos de los Yankees

La de ayer viernes fue la primera aparición de Ohtani en el montículo en esta eliminatoria. Anteriormente solo había abierto en una ocasión ante los Phillies, cuando reforzó las dudas sobre su brazo que ya lo rodearon en la temporada regular.

"Lo ganamos como equipo, es realmente un esfuerzo de equipo"

Enfrentaba ayer a la artillería de unos Brewers que, tras ser líderes generales de la fase regular, se derritieron ante la inesperada solidez del cuerpo de lanzadores angelinos.

Ohtani mantuvo ese dominio a lo largo de seis innings en los que permitió solo dos hits y tres bases por bolas.

Al bate, el astro asiático tampoco dio un respiro a los Brewers al conectar su primer jonrón en la entrada inicial ante el abridor colombiano de los Cerveceros, José Quintana.

Los Dodgers asfaltaron el triunfo en ese mismo inning con carreras de Betts y Will Smith, este último remolcado por el dominicano Teóscar Hernández.

La mesa quedó servida para que Ohtani culminara su inédito recital con otros dos jonrones en la cuarta y la séptima entradas ante una mezcla de júbilo y asombro en las tribunas del Dodger Stadium.

Los californianos siguen obteniendo dividendos de la enorme inversión que hicieron por Ohtani, al que reclutaron desde los Angelinos con un contrato de 700 millones de dólares por una década.

Impulsados por el japonés, los Dodgers pueden revalidar el título por primera vez desde el triplete de los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

Sus rivales serán los Toronto Blue Jays o los Seattle Mariners, quienes dominan la Serie de Campeonato de la Liga Americana por un global de 3-2.

¿Y por qué recordó a Babe Ruth?

Babe Ruth fue uno de los beisbolistas más famosos y legendarios de todos los tiempos. Jugó en las Grandes Ligas de Beisbol durante las primeras décadas del siglo pasado, principalmente con los Boston Red Sox y, sobre todo, con los New York Yankees, equipo con el que alcanzó la gloria.

Comenzó su carrera como lanzador, pero pronto se destacó como bateador, revolucionando el juego con su poder para conectar cuadrangulares. En una época en la que los jonrones eran raros, Babe Ruth cambió la forma de jugar y ver el beisbol, convirtiéndose en una superestrella.

Fuera del campo, también fue una figura carismática, conocida por su personalidad extrovertida y su influencia cultural en los años 20 y 30.

Muchas décadas después de su muerte, sigue siendo un ícono del deporte estadounidense, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del beisbol.

Ayer, Shohei Ohtani hizo recordar a Babe Ruth porque volvió a demostrar algo que casi nadie ha logrado en más de un siglo de historia del beisbol: destacar al máximo nivel tanto como lanzador como bateador en un mismo juego de playoffs. Al conectar dos jonrones y ponchar a diez rivales en el mismo encuentro, Ohtani emuló el tipo de hazañas que convirtieron a Ruth en una leyenda.

En la época de Babe Ruth, el estadounidense fue el primer pelotero en combinar con éxito el poder ofensivo con la capacidad de dominar desde el montículo. Después de él, prácticamente ningún jugador había podido igualar ese doble talento. Por eso, cuando Ohtani -ya considerado un fenómeno moderno- logra estas actuaciones históricas, la comparación con Ruth surge de sin dudas: ambos rompieron los límites de lo posible en el beisbol, mostrando que una sola persona puede ser a la vez un gran bateador y un gran lanzador, algo que parecía olvidado desde los días del "Bambino".

*Con información de AFP

