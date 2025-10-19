MLB: ¿Dónde ver el juego 6 de Marineros vs. Azulejos?

Los Marineros de Seattle nunca han estado tan cerca de llegar a la Serie Mundial. Aún así, al lanzador Logan Gilbert le parece lejano.

Ya sea que tome nueve entradas o 15, como sucedió en el partido decisivo de la serie divisional de la Liga Americana, Gilbert y los Marineros tendrán su oportunidad por el banderín el domingo. Llegan con una ventaja de 3-2 al sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El manager de los Marineros, Dan Wilson, dijo que la mentalidad de Gilbert juega un papel importante en su éxito.

A una derrota de la eliminación, Toronto responderá con el novato Trey Yesavage, quien ha hecho dos de sus cinco aperturas en las Grandes Ligas durante esta postemporada.

Yesavage estableció un récord de playoffs de los Azulejos al ponchar a 11 en cinco entradas y un tercio sin hits contra los Yankees de Nueva York en la serie divisional. Permitió cinco carreras y cuatro hits en cuatro entradas, llevándose la derrota en el segundo juego de la Serie de Campeonato.

El ganador de la serie a un máximo de siete duelos enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles.

¿Dónde ver el juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana?

Toronto vs. Seattle

Canal: FOX

Horario: 18.03 horas.

