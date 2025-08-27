Renata Zarazúa no estará en el GDL Open; otras mexicanas buscarán protagonismo

La próxima edición del GDL Open AKRON tendrá una ausencia significativa: Renata Zarazúa, considerada la mejor tenista mexicana en la actualidad, no formará parte del cuadro principal del torneo. La capitalina, quien ha sido referente del tenis nacional en los últimos años, quedará fuera de la competencia que se disputará en Guadalajara, una de las paradas más importantes del circuito WTA en territorio mexicano.

Gustavo Santoscoy García, director del GDL Open AKRON, aclaró que la tenista fue quien decidió no participar en esta ocasión, debido a que su calendario no terminó por empatar con el inicio del torneo en territorio jalisciense.

“Renata Zarazúa no estará presente, una pena para nosotros. Por temas de calendario, decidió no participar en el torneo, no es una decisión que viene por parte del Comité Organizador de este torneo, nosotros extendimos la invitación hacia ella. Hemos dado más de 8 wild cards durante toda esta trayectoria que ha tenido Renata Zarazúa, fue su decisión el no participar. Pero bueno, le deseamos la mejor de los éxitos siempre”, señaló Santoscoy García.

Sin embargo, el certamen podría contar con la presencia de otras raquetas tricolores que aspiran a representar al país en la justa. Giuliana Olmos, destacada doblista con títulos en su carrera y jugadora con experiencia en torneos internacionales, se perfila como una de las principales candidatas para ocupar un lugar en el cuadro principal, ya sea de manera directa o a través de la fase de clasificación.

“La presencia mexicana siempre es importante, resaltar que Giuliana Olmos, después de dos años de ausencia, regresa por ese título que se quedó a nada de ganarlo, si no mal recuerdo, en el 2022. Así que, tendremos a Olmos con muchas ganas de llevarse el título y también estaremos anunciando en los próximos días nuevos Wild Cards de jugadoras que nunca han jugado en un torneo de WTA, ni 125, ni 250, ni 500.”

“Es un grupo de jugadoras mexicanas que está creciendo, un grupo de mexicanas que es la siguiente, me gustaría decir, camada de jugadoras que se perfilan para destacar, entonces estaremos iniciando el proceso profesional con ellas”, agregó el director.

La organización del torneo ha destacado en ediciones pasadas por abrir espacios a las tenistas mexicanas, y en esta ocasión no será la excepción. Aunque la baja de Zarazúa significa un golpe para los seguidores locales que esperaban verla competir en casa, el GDL Open mantiene la expectativa de que las representantes nacionales puedan brillar ante jugadoras de talla mundial.

Lista de jugadoras confirmadas

Emma Navarro

Elise Mertens

Leylah Fernandez

Magdalena Frech

Jelena Ostapenko

Anna Kalinskaya

Veronika Kudermetova

Zeynep Sonmez

Tatjana Maria

Camila Osorio

Maria Sakkari

Sloane Stephens

Polina Kudermetova

Magda Linette

Sonay Kartal

Elena Gabriela Ruse

Alycia Parks

Kamilla Rakihmova

