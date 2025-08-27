El esperado combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford se disputará el sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, marcando un evento histórico al ser la primera cartelera de boxeo en ese recinto, con capacidad para más de 65 mil personas. Ambos peleadores buscarán consolidar su legado en un choque sin precedentes entre campeones indiscutibles.

Canelo Álvarez, con un récord de 62-2-2 y 39 nocauts, defenderá su título indiscutido de peso supermediano. Por su parte, Terence Crawford llega invicto con 41 victorias y 31 nocauts, tras haber sido campeón indiscutible en peso superligero y welter. Para este combate, Crawford sube dos divisiones, lo que ha generado gran expectativa entre aficionados y expertos.

Esta pelea, además, representa el debut oficial de Zuffa Boxing, la nueva promotora de Dana White, en coproducción con Riyadh Season, lo que refuerza la magnitud global del evento.

La ceremonia de pesaje se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre en Las Vegas, y la cartelera incluirá también peleas preliminares de alto nivel, como el enfrentamiento entre Christian Mbilli y Carlos Adames. Todo está listo para un fin de semana lleno de acción dentro y fuera del ring.

La transmisión oficial será a través de Netflix, iniciando la cartelera principal a las 7:00 p.m. (hora CDMX). Las caminatas al ring para el combate estelar están previstas para las 9:00 p.m. Con dos campeones históricos frente a frente, este duelo promete ser uno de los momentos más memorables del boxeo en 2025.

