Luego de abandonar la cancha por el protocolo de conmoción, el defensor de los Diablos Rojos del Toluca, Valber Huerta se encuentra en buenas condiciones, fuera de peligro para llevar a cabo un reposo necesario y así volver a jugar lo antes posible.

Esto lo informó el director técnico choricero, Ignacio Ambriz, quien de paso se disculpó con el cuerpo arbitral y el médico de la Liga MX en la cancha, ya que él no entendía por qué tenía que sacarlo del campo ante el golpe que sufrió el chileno con el rojinegro Augusto Solari.

“Lastimosamente te ganan un poco la revolución del partido, no vas entendiendo que te digan que lo saque por el tema de conmoción. Él gracias a Dios está bien, ya le sacaron estudios, tendrá reposo para poder jugar, eso inquieta un poco, ya me explicaron cómo estuvo el tema. Yo tal vez me equivoqué en discutir, pero yo pido una disculpa, lo que más rescato es que Valber está bien”, dijo el técnico mexicano.

Al final, Ambriz se quejó por el mal estado de la cancha, argumentando que no les quedó de otra más que jugar el partido y acatar las órdenes de la Liga MX de jugarlo a como diera lugar.