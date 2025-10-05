Pumas vs Chivas: Este será el equipo ganador según la IA

Esta noche, los Pumas de la UNAM se enfrentará en calidad de anfitrión contra Chivas Rayadas de Guadalajara para disputar el partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado llevan 14 puntos acumulados en la tabla general y se colocan en la posición número 9, mientras que Pumas se encuentra a tan solo una posición abajo del contrincante que enfrenará esta noche en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 19:00 horas.

Chivas y Pumas se cuelan en los primeros 10 lugares de la tabla general del Apertura 2025. ESPECIAL / Liga MX

Esta es la predicción de la IA

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién será el ganador de este duelo y esta fue su respuesta:

Este es un partido muy parejo y con pronóstico reservado, ya que ambos equipos necesitan desesperadamente los puntos para asegurar un lugar en la Liguilla.

Basado en las estadísticas y análisis de expertos, el pronóstico se inclina ligeramente a favor de Pumas de la UNAM debido a su condición de local .

Razones clave del pronóstico

Localía de Pumas : el Estadio Olímpico Universitario suele ser un factor determinante. Pumas ha sumado la mayoría de sus puntos en casa, con un promedio de 1.8 goles a favor por partido como local.

Paridad en la Tabla : el partido es crucial, pues Chivas se encuentra en el lugar 9 con 14 puntos y Pumas en la posición 10 con 13 puntos.

Momios de Apuestas : las casas de apuestas marcan a Pumas como ligero favorito.

Probabilidad de Pumas: 35−46 %

Probabilidad de Empate: 28−31 %

Probabilidad de Chivas: 29−35 %

Resultados Más Probables : un resultado cerrado es lo más esperado. Los pronósticos señalan al empate 1-1 o a una victoria de Pumas 2-1 como los marcadores más factibles.

Se espera un partido muy reñido y con goles de ambos lados. Aunque la balanza se inclina por la localía de Pumas, el Empate es considerado una opción con mucho valor dada la necesidad de ambos y la paridad histórica.

