Este mercado de fichajes ha sido uno de los más flojos para los futbolistas de la élite del balompié mexicano en cuanto a exportaciones a Europa se refiere, puesto que únicamente se realizaron las ventas de dos jugadores que militaban en la Liga de Expansión, por el contrario se vivieron dos regresos del viejo continente a la Liga MX.

El caso más sonado fue el reintegro de Erick Gutiérrez a la liga local siendo contratado por las Chivas, mismo fichaje que fue considerado por muchos como la bomba del verano. Sin embargo, Eugenio Pizzuto también volvió de su aventura europea, el canterano tuzo fue repatriado por los Tigres. A estos, hay que agregarle el de Diego Lainez que se dio en enero.

Para este año no se registró ninguna salida de algún juvenil de la Liga MX, es de conocimiento que este tipo de negociaciones no son nada fáciles involucrando distintos factores. Uno de ellos es que los dueños de los equipos prefieren sacar el mayor provecho a sus futbolistas antes de venderlos “baratos” a conjuntos fuera del país.

Los hombres que tuvieron la suerte de emigrar para esta campaña fueron Antonio Portales de Atlante y Diego Pineda de los Correcaminos de la UAT, estos llegaron al Dundee FC de Escocia, sus salidas fueron inesperadas y poco difundidas.

A pesar de que en este 2023 no se presentó alguna negociación de renombre para la Liga MX, esto no quiere decir que la presencia mexicana en Europa no sea considerable; el 2022 ha sido uno de los años en los que más se han llevado a cabo ventas de jugadores nacionales considerando las ventas de Santiago Giménez al Feyenoord, Jorge Sánchez a Ajax y Orbelín Pineda al Celta de Vigo para posteriormente pasar al AEK de Grecia.

Asimismo, el 2017 también se presentó una importante cantidad de traspasos internacionales con Hirving Lozano al PSV, Antonio “Pollo” Briseño yendo hacia Portugal para jugar con el Feirense y Omar Govea con Porto B. Aunque los últimos dos actualmente juegan en México, Briseño tuvo un paso fugaz de dos años, mientras que Govea duró cinco.

Hoy en día existen 24 mexicanos en diferentes equipos internacionales, aunque algunos de ellos no son conocidos por haber emigrado directamente sin haber debutado o nacido en México.