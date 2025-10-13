Chivas Femenil asegura su pase a la Liguilla por doceavo torneo consecutivo

Aunque Chivas Femenil no logró imponer condiciones ante el Puebla, uno de los equipos más rezagados del Apertura 2025, las rojiblancas pueden respirar tranquilas, ya que los resultados de la jornada les jugaron a favor y aseguraron su clasificación a la Liguilla por doceavo torneo consecutivo.

El empate ante las poblanas dejó un sabor agridulce en el entorno tapatío. Por un lado, la escuadra dirigida por Antonio Contreras mostró dominio territorial, pero careció de contundencia en el último tercio del campo; por el otro, la combinación de marcadores en otros encuentros les garantizó el boleto a la Fiesta Grande con anticipación.

A falta de dos fechas para el cierre del calendario regular, el Rebaño Sagrado tiene ahora un objetivo claro: mejorar su posición en la tabla general para cerrar la campaña en la parte alta y obtener ventaja en la serie de los cuartos de final.

Actualmente instaladas en el cuarto sitio, las tapatías aún podrían aspirar al tercer lugar general en caso de que el América, su acérrimo rival y actual ocupante de esa posición, sufra tropiezos en las últimas jornadas.

El cierre del torneo será clave no solo para mejorar la posición, sino también para recuperar sensaciones positivas rumbo a la Liguilla, donde Chivas buscará extender su racha de participaciones y pelear por su tercer título del Circuito Rosa.

Previo a encarar la fiesta grande, el Rebaño tendrá un examen sumamente difícil la siguiente fecha a disputarse, puesto que visitará a Pachuca, el sublíder de la competencia que ostenta 36 unidades y, además, cuenta con la goleadora del torneo, Charlyn Corral, quien lidera en solitario con 21 anotaciones.

Mientras que, la última jornada de la fase regular, será más asequible para el cuadro rojiblanco, ya que estará recibiendo a Necaxa en el estadio AKRON. Las hidrocálidas marchan en el decimosexto puesto con apenas 8 puntos y presentan una de las peores defensas con 34 goles recibidos.

SV