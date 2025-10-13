Atlas Femenil, al límite de sus opciones en el Apertura 2025

El panorama para Atlas Femenil se ha complicado al máximo en la recta final del Apertura 2025. Con apenas 22 puntos y ubicado en el duodécimo lugar de la tabla general, el conjunto rojinegro necesita firmar un cierre impecable en las dos últimas jornadas para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla de la Liga MX Femenil.

El conjunto comandado por Roberto Medina ha tenido un torneo irregular, con destellos de buen futbol, pero sin la consistencia necesaria para mantenerse dentro de la zona de clasificación. Las rojinegras se encuentran ahora en una situación límite, en la que ganar es la única opción si desean extender su temporada.

Atlas se mantiene en la pelea matemática por los lugares seis, siete y ocho de la tabla, pero depende no solo de sus propios resultados, sino también de lo que ocurra con otros clubes que compiten por los mismos puestos, como Atlético de San Luis, Pumas, Juárez, León e incluso Cruz Azul y Rayadas.

Una victoria rojinegra no bastará si esos equipos siguen sumando, por lo que el margen de error es mínimo. En términos prácticos, Atlas necesita sumar los seis puntos restantes y esperar que al menos dos de sus rivales directos tropiecen en las fechas finales.

El rendimiento del cuadro tapatío ha sido una montaña rusa a lo largo del torneo. A pesar de contar con una base sólida y jugadoras de experiencia, la falta de contundencia en el ataque y errores defensivos en momentos clave han costado puntos valiosos, especialmente en partidos cerrados ante rivales directos.

El destino del Atlas Femenil está en el aire. El margen entre la eliminación y la clasificación es delgado, y las dos jornadas restantes del Apertura 2025 definirán si el equipo logra rescatar su temporada o se queda nuevamente a las puertas de la Liguilla.

Últimos dos juegos de fase regular para Atlas Femenil

Miércoles 15 de octubre

Atlas vs América | 19:00 horas | Estadio Jalisco

Viernes 31 de octubre

Rayadas vs Atlas | 21:00 horas | Estadio BBVA

SV