Después de la exhibición de la Selección Mexicana ante Colombia, donde cayeron por goleada, la afición tapatía externó que tiene poca fe en el combinado nacional mexicano, debido a lo mostrado a falta de 240 días para que inicie la Copa del Mundo.

Diego Pérez, seguidor del equipo tricolor, aseguró que la derrota ante Colombia generó muchas dudas sobre cómo llegará la selección al Mundial; pese a ello, mantiene la esperanza de que se logre avanzar al siguiente partido.

“Muy bien, esperemos que todo salga bien. Ahora sí que venimos de una derrota, pero esperemos que salga bien ese partido. La verdad, ese partido sí nos dejó con dudas de cómo viene la selección. Ya les tengo poca fe, pero nada, a seguir dándole y apoyándolos. Esperemos lo mejor para ellos. Ahora sí que esperamos que se dé el pase al quinto partido”, señaló.

Por su parte, Richard Rosas, aunque también sintió poca confianza tras lo sucedido en el juego donde los dirigidos por Javier Aguirre cayeron por goleada, considera que no todo es negativo y que se han hecho algunos ajustes importantes con miras al futuro.

“Híjole, pues sí nos quedaron a deber un poquito, pero esperemos que hoy saquen la casta. Sí hay un poquito de dudas, pero, al final de cuentas, deben sacar lo mejor que traen y ver si se endereza el barco, porque sí han hecho varios cambios que creo que han sido buenos, en cuestión de jugadores y de generaciones”, agregó.

Está muy caro el Mundial; esta es nuestra Copa del Mundo

Ante la alta demanda y el elevado costo de los boletos para la Copa del Mundo 2026, Ricardo Lomelí reveló que decidió comprar entradas para el juego ante Ecuador, después de que resultara casi imposible adquirir tickets para la justa mundialista.

“Las compramos hace poco, unas semanas. Está muy caro el Mundial, y creemos que esta es la oportunidad de tener un poquito del Mundial para ir calentando motores. Si algún día nos toca un boleto para el Mundial, le damos; si no, esta es nuestra Copa del Mundo”, concluyó.

SV