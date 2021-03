Liga MX: "Tuca" Ferretti habló de su renovación con los Tigres

Ricardo Ferretti, más allá del juego que su equipo perdió contra Toluca, aceptó que la firma para renovar su contrato con Tigres, se puede dar en cualquier momento.

"Llevo pláticas con la directiva desde hace tiempo, tenemos compromiso de continuar… Se hace mucha bulla, muchas cosas, conocen las declaraciones de la directiva, estamos a gusto y comprometidos, no hay necesidad de estar preocupado en eso. Existe, dimos nuestra palabra, la firma se puede dar en cualquier momento".

Sobre el por qué salió en muletas al campo, dijo: "Tenía que haberme operado del lado derecho desde hace un año y no se pudo por la pandemia y en este lapso pasaron diez meses, la situación se fue poniendo cada vez peor y el desgaste de los cartílagos, la situación ósea, ahora la Fecha FIFA. Esa es la razón".

Hablando del juego, explicó el por qué su equipo no ha encontrado el camino para abrir a los rivales: "Cuando el rival se agrupa bien, busca defender bien, es difícil. Al principio ellos trataron de salir a presionar en la zona de nosotros, pero fue más que claro que un descuido defensivo nos iba a costar, y eso fue lo que al final sucedió".

Ferretti no hizo cambios en el juego: "Un cambio se hace por ciertas cosas, a lo mejor porque se entrena así; dos porque hay una lesión, pero si el once que tú pones hace bien las cosas , no veo porqué hacer los cambios. El único cambio que podía hacer a lo mejor era poner un jugador más adelante y a veces descompone la situación… Teníamos a seis jugadores de ofensiva, meter uno más no creo que me solucionaría la situación, teniendo siete quién me va a defender…".

JL