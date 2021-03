Liga MX: Toluca vence a Tigres por la mínima en el Volcán

Tigres sufrió una cucharada de su propia medicina este martes. Y es que con un futbol tosco, semilento, con pocas oportunidades al ataque pero siendo preciso en la más clara, el Toluca fue al Volcán universitario y venció por la mínima diferencia los dirigidos por Ricardo Ferretti, ganando muy al estilo del "Tuca".

¡Revive el infernal triunfo de nuestros Diablos en su visita al 'Volcán'! ⚽️⚽️⚽️#ForjadosEnElInfierno�� pic.twitter.com/jK6EpcP67W — Toluca FC (@TolucaFC) March 3, 2021

Durante el primer tiempo los Diablos fueron endebles en defensa, pero la ofensiva felina no aprovechó las facilidades y la mayor parte del tiempo ambos cuadros sobrellevaron este lapso. Fue en el segundo tiempo cuando los dirigidos por Hernán Cristante tomaron la iniciativa del balón, sabiendo que podían sacar un buen resultado ante el pobre arsenal mostrado por Tigres.

Así, al 54 el argentino Pedro Alexis Canelo recibió un centro de Salinas. Dentro del área, totalmente solo, el atacante remató con facilidad al fondo de las redeb, y colocándose como el máximo artillero del campeonato con 8 tantos.

Los Tigres no supieron reaccionar ni desde la banca, ni dentro del campo. No hubo asedio, pero si una leve intención de conseguir el gol, pero los mexiquenses se plantaron bien en su área y no permitieron daño. En los minutos finales hubo una jugada solitaria que pudo darles el empate, pero no fue para un atacante sino para el zaguero Diego Reyes, quien de cara al arco y en el área chica abanicó la oportunidad más clara. No hubo más chances para los regios, y Toluca solventó de buena forma el final del encuentro.

Con el triunfo el Toluca se instala en la segunda posición con 17 puntos, solo superado por el Cruz Azul con 18. Mientras que los universitarios se quedan estancados en la décima posición con 11 unidades.

LS