Liga MX: Sancionan a quien increpó a Tiago Volpi

Es oficial. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol decidió sancionar a la directiva de los Gallos Blancos de Querétaro. Esto, tras la agresión que sufrió el portero de Toluca, Tiago Volpi, durante el duelo del pasado fin de semana como parte de la Jornada 12 del Apertura 2023.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria informó que Ángel Raúl Sosa Hernández, quien actualmente es directivo del club, enfrentará una suspensión de un mes y deberá pagar una multa económica.

“Al Sr. Ángel Raúl Sosa Hernández, directivo del Club Gallos Blancos de Querétaro, una suspensión de un mes, en todos sus derechos y funciones como directivo, por cumplir a partir de que se notifique la resolución, aunado a una multa económica”, se lee en el documento.

Asimismo, la Comisión sentenció que, en caso de que se repitan este tipo de conductas, “podrá imponer sanciones más severas”.

Tras el duelo entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Diablos Rojos de Toluca, Tiago Volpi vivió un conflicto con el director del Querétaro, Ángel Sosa.

En palabras de Volpi, Sosa se molestó con él debido a que este cobró un penalti en contra de su exequipo.

“Hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros. Como bien mencionas, estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar. Cuando le doy la mano, me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras”, reveló Tiago Volpi ante los medios tras lo ocurrido.