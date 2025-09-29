El León anunció este lunes 29 de septiembre el regreso del entrenador Ignacio Ambriz al banquillo del equipo, para tomar las riendas del conjunto donde milita James Rodríguez.

En un mensaje en sus redes sociales, el conjunto ocho veces campeón de la Liga MX le dio la bienvenida al antiguo estratega del Huesca español para el resto del Apertura 2025.

Nacho Ambriz dirigió al León entre 2018 y 2021, tiempo en el cual rompió récord de puntos en un torneo corto con 18 equipos y obtuvo el título del Torneo Apertura 2020.

En ese tiempo, Nacho Ambriz construyó un equipo con una idea de juego elogiada en todo el país, con un futbol que ponderaba la posesión del balón e ir al ataque en todo momento.

El antiguo auxiliar de Javier Aguirre en el Osasuna y Atlético de Madrid españoles no había tenido éxito desde que abandonó el banquillo del León.

En ese tiempo, dirigió al Huesca, Toluca y Santos Laguna, de los que salió por malos resultados.

En el León tomará el lugar del argentino Eduardo Berizzo, quien salió de la institución luego de dejarla en el undécimo lugar, fuera de zona de Play In y cuartos de final.

Nacho Ambriz deberá levantar al equipo, que además de James cuenta con otros jugadores internacionales como el chileno Rodrigo Echeverría y el panameño Ismael Díaz.

El siguiente compromiso del León será este sábado 4 de octubre, cuando reciba al líder Toluca en la Jornada 12 del Apertura 2025.

