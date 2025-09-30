Bo Nix lanzó para dos touchdowns y corrió para otro para compensar su intercepción en la zona de anotación, y los Broncos de Denver rompieron una racha de dos derrotas al propinarle a los Bengals de Cincinnati su segunda derrota consecutiva por paliza, 28-3.

Con 101 yardas en 16 acarreos, J.K. Dobbins registró el primer juego de 100 yardas por tierra de Denver desde que Latavius Murray corrió para 103 yardas contra los Chargers el 8 de enero de 2023, un lapso de 38 juegos.

Nix lanzó para 326 yardas y los Broncos superaron a los Bengals 512 yardas a 159 mientras acumulaban 29 primeros intentos frente a los nueve de Cincinnati.

Los Broncos (2-2) aún no han estado en desventaja en el cuarto periodo y, por primera vez desde el partido inaugural, el resultado no se decidió con un gol de campo al final del tiempo. Denver tomó una ventaja de 21-3 al medio tiempo y nunca fue amenazado después de eso.

Los Bengals (2-2) perdieron su segundo juego consecutivo con el quarterback suplente Jake Browning, quien está reemplazando a la estrella Joe Burrow, que se está recuperando de una cirugía en el dedo del pie.

