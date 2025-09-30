Darren Waller tuvo un par de recepciones de anotación en su primer juego de la NFL en casi dos años, y Tua Tagovailoa lanzó para 177 yardas para llevar a los Dolphins de Miami a su primera victoria de la temporada, 27-21 sobre los Jets de Nueva York.

Los Dolphins perdieron al receptor estrella Tyreek Hill por lo que parecía ser una grave lesión de rodilla en el tercer cuarto. El cinco veces All-Pro hizo una recepción y cayó de manera incómoda sobre su pierna izquierda después de ser tacleado cerca de la línea lateral de los Jets. Jugadores de ambos equipos se arrodillaron mientras lo atendían, y Hill fue llevado inmediatamente en carrito y trasladado a un hospital.

Tagovailoa completó 17 de 25 pases y no tuvo pérdidas de balón por primera vez esta temporada mientras avanzaba a 7-0 contra los Jets como titular de Miami. Los Dolphins (1-3) ganaron su décimo partido consecutivo en casa contra los Jets (0-4), quienes aún buscan su primera victoria bajo el entrenador Aaron Glenn.

Los Jets se acercaron a seis puntos con 1:49 por jugar cuando Garrett Wilson atrapó un pase de 23 yardas de Justin Fields, quien corrió para una conversión de dos puntos.

Después de recuperar la patada corta, los Dolphins hicieron tres jugadas y salieron mientras trabajaban el reloj hasta 13 segundos.