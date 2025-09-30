Sigue la actividad del futbol internacional y en México este martes 30 de septiembre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Champions League hasta el Mundial Sub-20, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 30 de septiembre de 2025 - Champions League EN VIVO

Atalanta vs Club Brugge | 10:45 horas | Caliente TV |

FC Kairat vs Real Madrid | 10:45 horas | HBO MAX, TNT |

Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt | 13:00 horas | Caliente TV |

Inter Milan vs Slavia Praha | 13:00 horas | Caliente TV |

Chelsea vs Benfica | 13:00 horas | HBO MAX, Space |

Galatasaray vs Liverpool | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |

Olympique de Marsella vs Ajax | 13:00 horas | HBO MAX |

Bodø/Glimt vs Tottenham | 13:00 horas | HBO MAX |

Pafos FC vs Bayern Munich | 13:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy martes 30 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Mazatlán vs Chivas | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy martes 30 de septiembre de 2025 - Mundial Sub-20 EN VIVO

Egipto vs Nueva Zelanda | 14:00 horas | ViX Premium |

Panamá vs Ucrania | 14:00 horas | ViX Premium |

Chile vs Japón | 17:00 horas | ViX Premium |

Corea del Sur vs Paraguay | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy martes 30 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

Inter Miami CF vs Chicago Fire | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

