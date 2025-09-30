José Mourinho miró a su derecha, luego a su izquierda, y sonrió al ver las fotos de su yo más joven levantando tres trofeos de la Premier como entrenador del Chelsea.

El hombre que una vez se refirió a sí mismo como “El Especial” regresa a Stamford Bridge en su nueva posición como técnico de Benfica y se encuentra con imágenes del pasado, cuando era considerado el mejor entrenador del mundo.

“Por supuesto, siempre seré un Blue”, dijo Mourinho con una sonrisa mientras hablaba en una conferencia de prensa antes de que Benfica se enfrente a Chelsea en su primer partido dirigiendo en Champions en cinco años.

“Soy parte de su historia y ellos son parte de mi historia. Les ayudé a convertirse en un Chelsea más grande y ellos me ayudaron a convertirme en un José más grande”, agregó.

No es de extrañar que todavía sea venerado por los hinchas en esta parte del suroeste de Londres, y honrado con fotos repartidas por la suite donde hablaba dentro de Stamford Bridge con los periodistas.

Horas antes, Enzo Maresca, el actual entrenador de Chelsea, describió a Mourinho como una leyenda y dijo que sería un “privilegio” darle la bienvenida de nuevo al club.

“Para mí personalmente, él es una leyenda para este club”, dijo el italiano. “Y desde Italia, también es una leyenda para el Inter (de Milán), así que es una leyenda para diferentes clubes en el mundo.

“Eso muestra lo bueno que es, lo bueno que ha sido”, agregó.

¿Dónde ver la jornada 2 de la Champions League?

Kairat vs. Real Madrid

10:45 horas / HBO Max

Atalanta vs. Brujas

10:45 horas / Caliente TV

Marsella vs. Ajax

13:00 horas / HBO Max

Inter vs. Slavia

13:00 horas / HBO Max

Chelsea vs. Benfica

13:00 horas / HBO Max

Galatasaray vs. Liverpool

13:00 horas / HBO Max

Pafos vs. Bayern

13:00 horas / HBO Max

Bodo/Glimt vs. Tottenham

13:00 horas / HBO Max

Atlético vs. Frankfurt