En mayo de 2012, David Luiz levantó la Champions con el Chelsea tras superar al Bayern en la final que se disputó en Munich. Arrebató el título a Manuel Neuer, que después se vengaría del central con el “Mineirazo” del Mundial 2014, aquel 7-1 de semifinales que encumbró a Alemania y humilló a Brasil.

Más de una década después, el futbol, caprichoso, reunirá de nuevo a ambos jugadores, que en la orilla de los 40 años se mantienen en la elite con ganas de guerra: Neuer, en el mismo sitio, y David Luiz, en el Pafos de Chipre, su último destino tras convertirse en uno de los fichajes más sorprendentes del verano.

Ninguno de los dos imaginaría en 2014, tras las dolorosas semifinales que perdió Brasil en su Mundial, que se verían de nuevo las caras en un Pafos-Bayern de Champions. El club chipriota, en aquellos momentos, ni siquiera existía.

David Luiz y Neuer no volverán a repetir un partido de semejante calibre como el de la Final de 2012 o la Semifinal del Mundial de 2014.

El Pafos-Bayern Munich no es una Final de la Champions League; tampoco unas Semifinales de un Mundial; pero sí será el duelo en el que dos jugadores de la vieja guardia recuerden viejos tiempos de glorias y venganzas futbolísticas, de alegría y dolor y, al fin y al cabo, de memorias que ya son historia aún presente.

¿Dónde ver la jornada 2 de la Champions League?

Kairat vs. Real Madrid

10:45 horas / HBO Max

Atalanta vs. Brujas

10:45 horas / Caliente TV

Marsella vs. Ajax

13:00 horas / HBO Max

Inter vs. Slavia

13:00 horas / HBO Max

Chelsea vs. Benfica

13:00 horas / HBO Max

Galatasaray vs. Liverpool

13:00 horas / HBO Max

Pafos vs. Bayern

13:00 horas / HBO Max

Bodo/Glimt vs. Tottenham

13:00 horas / HBO Max

Atlético vs. Frankfurt