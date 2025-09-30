Un Real Madrid tocado y con la defensa diezmada por las lesiones intentará hoy, en el choque frente al Kairat Almaty de Kazajistán, de la segunda fecha de la Champions, sanar las heridas abiertas por la goleada 5-2 encajada frente al Atlético.

“Queremos volver al camino correcto y dentro de la construcción hay días duros”, subrayó Xabi Alonso en rueda de prensa posterior al enfrentamiento ante los Colchoneros.

La derrota frente al rival ciudadano escuece más entre el madridismo porque el equipo llevaba 75 años sin recibir una manita ante el Atlético en LaLiga y ello le costó ceder el liderato al Barcelona.

Ante sí, el Real Madrid, que se trasladó más de siete mil kilómetros, se medirá al Kairat, que se clasificó por primera vez eliminando a los campeones de Eslovenia, Finlandia, Eslovaquia y al Celtic escocés, sin conceder un solo gol como local.

Así se convirtió en el cuadro más oriental que jamás haya disputado la Champions.

“Estamos muy ilusionados de jugar contra el Real Madrid”, afirmó Luis Mata, lateral izquierdo portugués que milita en el club kazajo.

“Todos los partidos del Kairat en esta edición de la Champions tendrán algo especial. En el caso del Real Madrid, será enfrentarse al club con más orejonas. Es algo histórico”, recalcó.

El jugador luso destacó como diferencia el hecho de disputar el encuentro en altitud, ya que la ciudad de encuentra a 850 metros sobre el nivel del mar, rodeada por una cordillera con picos de más de cinco mil metros de altura.

“El aire es distinto al de Madrid”, aseguró Mata, quien cree que la escuadra merengue jugará más motivada que nunca por la derrota frente al Atlético.

A priori, el Kairat debería ser un rival asequible para el club blanco. En su estreno en la competición, perdió 4-1 en Lisboa frente al Sporting hace dos semanas.

¿Dónde ver la jornada 2 de la Champions League?

Kairat vs. Real Madrid

10:45 horas / HBO Max

Atalanta vs. Brujas

10:45 horas / Caliente TV

Marsella vs. Ajax

13:00 horas / HBO Max

Inter vs. Slavia

13:00 horas / HBO Max

Chelsea vs. Benfica

13:00 horas / HBO Max

Galatasaray vs. Liverpool

13:00 horas / HBO Max

Pafos vs. Bayern

13:00 horas / HBO Max

Bodo/Glimt vs. Tottenham

13:00 horas / HBO Max

Atlético vs. Frankfurt