Javier Aguirre acepta que hubo polémica en el gol que le anularon a sus Rayados y el que le validaron al Atlas. Ante esto, el mexicano no se queja, pero hace notar el error.

"Son jugadas rápidas que no ve nadie, ni el línea ni el árbitro. Se tienen que apoyar en el VAR. Le pregunté al 'Poncho' (González) y no se acuerda haber tocado el balón con la mano, y se queda para el análisis... Y el gol de ellos no sé si hay fuera de juego, un rebote en la mano... Son cosas de futbol. Queda para la polémica el arbitraje. Nunca he hablado de ellos en 47 años. Nos anularon un gol y nos aceptaron otro con polémica incluida, no es queja, es hecho".

Al insistirle del tema, comentó: "La decisión es polémica, 'El Poncho' no sabe porqué no le validaron su gol, el VAR hizo su trabajo. La Liga MX es muy competitiva, todos le pueden ganar a todos y ya está. Estamos lastimados, adoloridos, pero viene un juego el jueves y otro el domingo. No hay espacios para lamentos".

Aguirre utilizó de inicio a muchos jóvenes, dándole descanso a los jugadores que regresaban de sus selecciones: "Si era un riesgo jugar con todos los muchachos. Poner a Funes (Mori), a (Jesús) Gallardo, a César (Montes) era un riesgo; (Stefan) Medina se fundió a los 30 minutos. Esta semana era muy complicada, comenzó mal, con el pie izquierdo. Un plantel lo conforman 20 o 24 jugadores y echamos mano de todos ellos. Y los que jugaron no son juveniles, no desentonaron, fue un juego cerrado".

