Liga MX: Hugo Sánchez explica por qué no llegó a Cruz Azul

Hugo Sánchez reveló por qué no firmó contrato como entrenador de Cruz Azul, evidenciando que la nueva directiva cementera no tiene dinero.

El ahora comentarista, dijo en ESPN, cadena para la cual trabaja, que le quisieron rebajar el acuerdo económico en un 50 por ciento, cuando ya todo estaba arreglado.

Hugo contó la historia del contacto que tuvo con Jaime Ordiales y como al final se cayó todo.

"Todo estuvo muy cerca de cerrarse, sólo faltaba la firma de contrato. Hablé con Jaime Ordiales quien me dijo que era el elegido, hablamos de entrenamientos, que iban a iniciar hoy lunes, de jugadores a salir, cuáles podrían llegar al proyecto".

Todo iba bien, hasta que "el acuerdo económico estaba en un documento que me enviaron el 29 de diciembre, un documento en el que estaba hasta la participación de Óscar Pérez.

"Esperamos los boletos de avión, pero el día 31 de diciembre, nos llamó Jaime, que había habido unos problemas, que tuvo una reunión con la directiva y que el presupuesto no estaba para gastar tanto, y que si aceptaba el 50 por ciento menos, podríamos seguir adelante".

Nunca tuvo contacto con los nuevos dirigentes Velázquez y Marín, "todo lo hablé con Jaime, a ellos ni los conocí y aclaro, en esa carta intención yo no puse cantidades, ellos las pusieron y después dijeron que no, que todo al 50 por ciento".

Y dijo que no. "Después de eso, pues decidimos no seguir adelante. Quiero pensar que fue el tema del presupuesto, en todo lo demás estábamos de acuerdo. Era un reto muy bonito, que me entusiasmaba mucho y que lo veía para hacer campeón al equipo".

Le dolió no llegar a la Máquina. "Fue un duro golpe, porque ya estaba todo listo, viajábamos el 1 de enero, pero todo se cayó. Pero no descarto que en un futuro no próximo puedan rectificar el camino. No quise imponer ni cuerpo técnico, ni contratación de jugadores, todo eso fueron mentiras".

OF