Liga MX Femenil: el éxito es selectivo

Desde su creación en el 2017 la Liga MX Femenil ha crecido a pasos agigantados, sin embargo, la evolución de este circuito no ha sido pareja entre los clubes que la conforman.

Muestra de lo anterior es que de los 18 equipos que compiten en la “liga rosa”, sólo cuatro han conseguido coronarse en alguna ocasión, y así como existen clubes con nueve finales en su haber, también compiten instituciones que han cerrado torneos sin conseguir cuando menos una victoria.

Casos puntuales son el de Tigres y Mazatlán, equipos que demuestran que en esta Liga las diferencias no siempre de estrechan, sino que en ocasiones se acrecientan con el paso de los torneos.

Hoy por hoy, Tigres se encuentra cerca de conseguir su sexto título de la Liga MX, pues este viernes el conjunto de San Nicolás se impuso por 3-0 al América en la cancha del Estadio Azteca como parte de la Final de Ida del futbol mexicano.

En caso de conseguir el título del Apertura 2023, las “Amazonas” se reafirmarían una vez más como la institución más ganadora dentro de la joven historia de este torneo, pues luego de ellas sus máximas perseguidoras están a varios campeonatos de distancia.

Se trata de Chivas, América y Rayadas de Monterrey, escuadras que presumen dos títulos cada una durante los seis años de historia en donde se ha disputado la llamada “liga rosa”.

Pero más allá de los títulos, la disputa de Finales también se ha concentrado en un reducido y selecto grupo de equipos, pues además de los dos clubes de Nuevo León, Chivas y América, sólo Pachuca ha logrado llegar a la disputa por el campeonato.

De hecho ya son tres ocasiones en las que Pachuca ha llegado hasta la Final de un torneo, y para su desgracia dos de esas eliminatorias las perdió contra el Guadalajara, esto para después caer en otra más ante las Águilas del América.

En total se han disputado una docena de Finales en la Liga MX Femenil, y en ellas se ha vuelto una costumbre que se repitan los equipos implicados.

Tres ediciones con América vs Tigres, dos de Chivas vs Pachuca, una de América vs Pachuca, otra de Chivas vs Tigres y cinco Finales con Clásico Regio incluido han sido los únicos cruces de los que hemos sido testigos desde que apareció este torneo, mismo que ha perdido la capacidad de asombro debido a que siempre son el mismo grupo de clubes quienes pelean por la gloria de coronarse.

Finales de la Liga MX Femenil

AP2017: Chivas vs Pachuca

CL2018: Tigres vs Rayadas

AP2018: América vs Tigres

CL2019: Tigres vs Rayadas

AP2019: Monterrey vs Tigres

Clausura 2020: cancelado por pandemia

AP2020: Tigres vs Rayadas

CL2021: Tigres vs Chivas

AP2021: Monterrey vs Tigres

CL2022: Chivas vs Pachuca

AP2022: Tigres vs América

CL2023: América vs Pachuca

AP2023: Tigres vs América

