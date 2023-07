Son ya seis años de que se implementó en México una liga profesional exclusiva para mujeres, misma que en el transcurso del tiempo ha tenido que luchar contra la desigualdad, desinterés en la sociedad, pero sobre todo, el acoso que han recibido algunas jugadoras tanto en vía pública como en redes sociales.

A causa del más reciente caso, donde un mismo sujeto fue el protagonista de múltiples situaciones de acoso hacia diferentes futbolistas, se implementó un nuevo protocolo que servirá para prevenir más acontecimientos de este tipo. Mismo que se trata de establecer una normativa que atienda el acoso, hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, junto con Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil anunciaron esta nueva medida que se integrará en cada uno de los 18 equipos que conforman el torneo donde se crearon mecanismos y políticas a favor de la no discriminación y violencia para salvaguardar la integridad de las jugadoras y los jugadores.

Sin embargo, lo último sucedido con Greta Espinoza donde fue hostigada por José Andrés “N”, solo fue la gota que derramó el vaso, no obstante ayudó con la detención de su acosador y ya se encuentra en prisión preventiva.

Jugadoras que han denunciado casos de acoso

El ya conocido José Andrés “N” fue el acosador de distintas futbolistas, la más sonada fue con Scarlett Cambreros a quien no solo molestaba por redes sociales, sino que también estuvo siguiéndola en sus trayectos diarios. La ex americanista denunció lo sucedido con este hombre, pero no fue efectivo, teniendo que mudarse a Estados Unidos por temor a que le pudiera suceder algo más.

En 2021, Deneva Cagigas, jugadora de Pumas, denunció acoso sexual a través de su cuenta de Instagram. Donde además pidió que se les dejara de cosificar a las futbolistas del balompié mexicano, ya que eran muchos los “aficionados” quienes le mandaban comentarios respecto a su cuerpo.

Meses después, Selene Cortés quien milita en Pachuca y Renata Masciarelli, la nueva arquera de Bravas de Juárez, exhibieron mensajes en donde se les amenazaba de muerte o bien recibían acoso por sus mismos seguidores. Al igual que Nailea Vidrio o Norma Palafox quienes en distintas situaciones también han sido víctimas del mismo problema.

IO