Algunos pensarían que Tigres iba a tener muchos problemas para sacarse de encima todo lo enseñado por Ricardo Ferretti en diez años de mandado. Pero no, en el cuadro regio ya aceptaron las modas y los modos de Miguel Herrera y no sólo porque es el técnico que está en la banca sino porque: "Nos gusta lo que estamos haciendo".

Nahuel Guzmán es el portavoz de esta idea, para el "Patón" los cambios que ha provocado el "Piojo" han caído bien en la plantilla.

"Estamos bastante avanzados con la idea de Miguel. Él fue claro desde el minuto cero, desde el comienzo, desde que llego, ha pedido ser ofensivos, ver adelante, que los volantes tengan mayor profundidad, llegar por fuera y con más intención, la muestra está en que hizo un gol (Juan Pablo) Vigón y también Guido (Pizarro). Se empieza a ver un poco ese detalle", dijo el portero.

Los cambios vienen desde abajo, desde él mismo: "Ya no soy tanto apoyo a la hora de la salida. El equipo se siente cómodo y entrenamos para eso. No sólo es video, palabras y a ver qué sale. "Entrenamos lo que practicamos. Los volantes reciben y giran perfilados, generamos los manos a mano, con pasadas de los laterales. El nueve es una referencia del área, ya no sale tanto de esta. El equipo se va sintiendo cada vez más cómodo y nos gusta lo que estamos haciendo".

Así que la derrota ante Toluca, no desanima al equipo: "La diferencia en el juego fue porque nos quedamos con diez, los minutos pasaban y nos quedamos sin referencia arriba. No hay que analizar sólo el resultado. El primer gol fue un golazo, pero también hubo fallas en el recorrido, y en el tercero ya habíamos cambiado medio equipo. Si un equipo de juego nos expone, bienvenido sea, estamos preparados para esos retos".

Así que no hay que cambiar, "pero sí mejorar aspectos. Hay que intentar ser más ofensivos. Hay material para mejorar esos tipos de aspectos, que es pensar más en ofender desde el inicio. Ser un equipo que juega dos a tres toques. La actitud ha sido buena al recibir la nueva idea, así que no hay que cambiar, hay que mejorar. Nos convencimos de que es por acá, nos gusta y lo vamos a ir a buscar".

El juego contra Santos lo ve como uno que será con mucha intensidad: "Con Santos son partidos súper intensos, es un equipo que corre, que mete, que intenta presionar desde el primer minuto. Han sido partidos muy buenos, y abiertos para los dos lados… Lo vemos con intensidad, pero también necesitamos tener y estar atentos en la parte defensiva, la marca en ataque, evitar el contragolpe".

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

JL